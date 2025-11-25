Club bogotano, en conversaciones para expandirse y tener sede en otra ciudad

Uno de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano que hoy en día juega en la Segunda División es sin duda el Real Cartagena, conjunto ‘heroico’ que nuevamente quedó fuera de la final del Torneo BetPlay y seguirá militando en esa categoría para el 2026.

El club nacido en 1971 ha sumado una serie de frustraciones en los últimos años al no poder lograr el anhelado ascenso a la Primera División, un objetivo que ha intentado concretar desde el 2012, fecha en la que sufrió el cuarto descenso en toda su historia.

