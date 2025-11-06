Confirmado: otro equipo del FPC cambiará de sede para el 2026

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de posibles cambios de sedes para el 2026. El Atlético Huila es uno de los equipos tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano que está en la revisión del proyecto para el próximo año y dentro de esos cambios estaría la salida del Guillermo Plazas Alcid por los temas estructurales en el estadio.

Vea también: FIFA olvidó a Luis Díaz, ¿por qué no lo nominó al The Best?

De hecho, desde estos cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay, el cuadro huilense abandonó el Guillermo Plazas Alcid mientras esperan por arreglos de la infraestructura del recinto deportivo y se mudaron a Ibagué, o por lo menos, en el juego de la primera fecha contra Jaguares de Córdoba, actuaron en el Manuel Murillo Toro.

Sin embargo, el Huila no es el único equipo que estaría pensando en un cambio de sede deportiva para el 2026, pues, en el Torneo BetPlay también está Patriotas Boyacá que dejaría la sede de Tunja y se mudaría a otro municipio del departamento boyacense.

PATRIOTAS JUGARÁ EN UN ESTADIO RECIÉN CONSTRUIDO EN SOGAMOSO

Ya lo había adelantado el presidente de Patriotas Boyacá, César Guzmán la idea de aprovechar el nuevo recinto deportivo de Sogamoso para acoger sus partidos de local y mudarse del Estadio La Independencia de Tunja que en últimas horas, quedó muy afectado de un evento cultural durante el cierre de octubre y comienzos del mes de noviembre.

Le puede interesar: Dayro Moreno eligió equipo para el 2026: "tiene 3 propuestas del FPC"

Patriotas continuará jugando sus partidos de local en estos cuadrangulares en Tunja, pero saldrá en 2026 a Sogamoso para adueñarse del Estadio Olímpico del Sol. La noticia la confirmó también Francisco ‘Pacho’ Vélez en el programa de La FM Más Fútbol, haciendo alusión a lo que había dicho César Guzmán en pasados meses.

Francisco Vélez explicó que, “todo parece indicar que dentro de muy poco, Patriotas cambia de estadio para jugar en Sogamoso. Están terminando un estadio que tiene capacidad para 10,000 espectadores, tiene iluminación y teóricamente allá se va a ir a jugar Patriotas”.

El estadio fue reconstruido, idealmente para que Patriotas tome el escenario como su nueva casa. Boyacá Chicó quedaría solo con el Estadio La Independencia a partir del siguiente año. En el recinto deportivo más importante del departamento de Boyacá y que vio al cuadro ‘Ajedrezado’ campeón en 2008 tendrá que ser intervenido por el gramado que ha sido la preocupación de Nicolás Pimentel, presidente del club.

Lea también: Colombia presente en XI ideal del 2025: tres nominadas a Premios The Best

En caso de que Patriotas logre el ascenso, el Estadio Olímpico del Sol podría ser un nuevo recinto deportivo de la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano. Si no asciende, el estadio esperará a debutar en la primera división.