Confirmados 5 clasificados a cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II

El Torneo Betplay 2025-II sigue u curso y el margen de error se reduce al mínimo. Solo restan dos jornadas para conocer a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales, una instancia que promete ser interesante por el buen nivel mostrado en esta segunda parte del año.

¿Cuáles equipos jugarán los cuadrangulares de la B?

Jaguares de Córdoba ha sido el equipo más sólido del campeonato. Luego de coronarse campeón en el primer semestre, mantiene un rendimiento sobresaliente y lidera nuevamente la tabla de posiciones. Con 36 puntos, los dirigidos por Álvaro Hernández se clasificaron hace varias jornadas y ratifican su condición de favoritos para luchar por el ascenso directo.

A Jaguares se le unen Patriotas, Internacional de Palmira, Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca, que ya aseguraron su presencia en los cuadrangulares. Estos cinco clubes se han destacado por su regularidad y ahora se enfocan en cerrar bien la fase regular para llegar con ventaja al sorteo de los grupos.

Detrás de ellos, la pelea por los tres cupos restantes está 'caliente'. Equipos tradicionales como Real Cartagena y Atlético Huila buscan sostener su lugar entre los ocho; además, Deportes Quindío todavía sueña con alcanzar la zona de clasificación.