Confirmados los dos equipos ascendidos a la Liga BetPlay 2026

El primer equipo en ascender a la Liga BetPlay 2026 fue Jaguares, quien fue campeón del Torneo BetPlay en el primer semestre del año y pese a no disputar la más reciente final entre Cúcuta y Real Cundinamarca, se hizo inalcanzable en la Tabla de Reclasificación y por eso fue el primero en obtener su boleto a la máxima categoría.

El equipo de Montería no se demoró nada en volver a la Primera División, pues luego de perder la categoría el año pasado, formó un proceso serio y sumó jugadores importantes como el goleador Andrés Rentería, pieza clave en el éxito del conjunto felino.

