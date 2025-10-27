Confirmados los grupos de cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II

Este lunes 27 de octubre en la sede de Win Sports, en Bogotá, se efectuó el sorteo de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II, conformando los grupos en la disputa del título y el ascenso a Liga Betplay 2026.

Es pertinente tener en cuenta que Jaguares de Córdoba finalizó en la primera posición de la fase regular, seguido por Patriotas, razón por la que serán 'cabezas de grupo' A y B, respectivamente.

Lo anterior es semejante a que estos dos equipos ganarán la posición cuando empaten en puntos con otros clubes, sin importar la diferencia de gol; además, terminaran sus grupos (fecha 6) en condición de locales.

Esta vez no hubo 'siembras' sino que por sorteo se conformaron las zonas de las semifinales del segundo semestre, donde se podría afirmar que el grupo A es el denominado de la 'muerte', en vista de que los cuatro clubes han militado en primera división.