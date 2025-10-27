Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 19:42
Confirmados los grupos de cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II
Habrá dos grupos de cuatro equipos cada uno para definir al finalista del segundo semestre.
Este lunes 27 de octubre en la sede de Win Sports, en Bogotá, se efectuó el sorteo de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II, conformando los grupos en la disputa del título y el ascenso a Liga Betplay 2026.
Es pertinente tener en cuenta que Jaguares de Córdoba finalizó en la primera posición de la fase regular, seguido por Patriotas, razón por la que serán 'cabezas de grupo' A y B, respectivamente.
Lo anterior es semejante a que estos dos equipos ganarán la posición cuando empaten en puntos con otros clubes, sin importar la diferencia de gol; además, terminaran sus grupos (fecha 6) en condición de locales.
Esta vez no hubo 'siembras' sino que por sorteo se conformaron las zonas de las semifinales del segundo semestre, donde se podría afirmar que el grupo A es el denominado de la 'muerte', en vista de que los cuatro clubes han militado en primera división.
Torneo Betplay 2025-II: ¿Cómo quedaron los cuadrangulares?
Grupo A: Jaguares de Córdoba, Cúcuta Deportivo, Atlético Huila e Internacional de Palmira.
Grupo B: Patriotas, Boca Juniors de Cali, Real Cartagena y Real Cundinamarca.
Cabe recordar que la ficha de Internacional de Palmira es la que anteriormente le pertenecía a Cortuluá, equipo que disputó la Copa Libertadores en 2002 y varias veces disputó semifinales de primera división del FPC.
Primera fecha de cuadrangulares del Torneo Betplay
Grupo A
Internacional de Palmira vs Cúcuta Deportivo
Atlético Huila vs Jaguares de Córdoba
Grupo B
Real Cartagena vs Boca Juniors de Cali
Real Cundinamarca vs Patriotas
La primera fecha de los cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II se disputará el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre. Una vez finalicen las seis fechas, los líderes de cada grupo avanzarán a la final, donde el mejor ubicado en la reclasificación semestral cerrará como local.
Además, es pertinente tener en cuenta que el campeón de este torneo se enfrentará por el primer ascenso con Jaguares -ganador del primer semestre-. En caso de que el cuadro cordobés se consagre también en este 2025-II, ascenderá directamente a la Liga Betplay.
