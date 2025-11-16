Confirman cuál será el nuevo nombre de Atlético Huila

Atlético Huila está cerca de cambiar su historia para siempre. A partir de la temporada 2026, el club opita tendría un nuevo nombre y una nueva sede, luego de concretarse la venta de su ficha, decisión que ya es considerada un hecho dentro del fútbol colombiano.

Todo indica que el equipo dejará definitivamente la ciudad de Neiva para mudarse a Yumbo (Valle del Cauca), donde se adelantan los planes logísticos y administrativos para recibir al nuevo proyecto deportivo.

¿Cuál es el nuevo nombre de Atlético Huila?

Según el periodista Felipe Sierra, el nombre que tomaría el Huila sería IDV Yumbo, una denominación que refleja la conexión directa con Independiente del Valle. La sigla IDV haría referencia al club ecuatoriano, cuyo propietario, Michel Deller, adquirió al conjunto huilense en 2023.

Por tal motivo, estos dos equipos fueron considerados 'hermanos' desde entonces, pues la intención es que compartan modelo deportivo, estructura administrativa y filosofía de formación de jugadores. Ahora, esa relación se formalizaría a través del nombre del equipo.