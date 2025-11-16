Actualizado:
Confirman cuál será el nuevo nombre de Atlético Huila
En las próximas semanas sería oficial el anuncio de su nuevo nombre y sede para 2026.
Atlético Huila está cerca de cambiar su historia para siempre. A partir de la temporada 2026, el club opita tendría un nuevo nombre y una nueva sede, luego de concretarse la venta de su ficha, decisión que ya es considerada un hecho dentro del fútbol colombiano.
Todo indica que el equipo dejará definitivamente la ciudad de Neiva para mudarse a Yumbo (Valle del Cauca), donde se adelantan los planes logísticos y administrativos para recibir al nuevo proyecto deportivo.
¿Cuál es el nuevo nombre de Atlético Huila?
Según el periodista Felipe Sierra, el nombre que tomaría el Huila sería IDV Yumbo, una denominación que refleja la conexión directa con Independiente del Valle. La sigla IDV haría referencia al club ecuatoriano, cuyo propietario, Michel Deller, adquirió al conjunto huilense en 2023.
Por tal motivo, estos dos equipos fueron considerados 'hermanos' desde entonces, pues la intención es que compartan modelo deportivo, estructura administrativa y filosofía de formación de jugadores. Ahora, esa relación se formalizaría a través del nombre del equipo.
El cambio marca el cierre de una tradición futbolística de más de tres décadas en Neiva, ciudad que albergó al Atlético Huila desde 1990 y que lo vio crecer en el panorama del Fútbol Profesional Colombiano.
Durante ese tiempo, el club alcanzó dos subcampeonatos en la primera división (2007-I y 2009-II), consolidándose como una institución competitiva y protagonista en varios torneos cortos.
Además, el equipo femenino dejó una huella imborrable al coronarse campeón de la Copa Libertadores Femenina 2018, así como del torneo colombiano en esa misma rama, logros que elevaron el prestigio del Huila a nivel internacional.
Con el inminente cambio, comienza una nueva era para el club, mientras Yumbo se prepara para recibir a un proyecto que buscará instalarse en la élite del fútbol nacional bajo una identidad completamente renovada.
