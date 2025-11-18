Actualizado:
Confirman el próximo nombre del Huila y detalles del nuevo estadio
Finalmente el cuadro opita cambiará de sede y se trasladará al Valle del Cauca.
Atlético Huila confirmó su cambio de sede después de 35 años y dejará de jugar en Neiva para trasladarse a Yumbo, en el Valle del Cauca. La vocera del club y de Independiente del Valle, Carmen Sánchez, explicó en La FM Más Fútbol las razones que llevaron a tomar esta decisión y adelantó detalles del nuevo proyecto deportivo.
Sánchez fue clara al señalar que el estadio Guillermo Plazas Alcid “no cumple con las condiciones para albergar fútbol profesional”, lo que hacía insostenible continuar en la capital huilense. Según dijo, esta situación se agravó por el incumplimiento de la Alcaldía y la Gobernación, que habían prometido la remodelación del escenario.
¿Cuál será el nuevo nombre de Atlético Huila?
La vocera también confirmó que Yumbo solicitó cambiarle el nombre al equipo como parte de las condiciones para recibir la sede. “Fue una de sus condiciones y seguramente llevará el nombre de esa ciudad”, afirmó, dejando claro que la transición incluirá una nueva identidad institucional.
Frente al sentimiento de los hinchas opitas, Sánchez aseguró que sería irrespetuoso seguir usando el mismo nombre mientras se representa a otra región. Por eso, el club apostará por una nueva denominación que se ajuste a la realidad territorial y al proyecto deportivo.
Yumbo también tendrá equipo femenino
La dirigente también habló del futuro del equipo femenino. Explicó que, una vez finalice el convenio con Orsomarso, la plantilla femenina usará la ficha del Atlético Huila, lo que garantizará su continuidad y el respaldo económico necesario.
En cuanto a infraestructura, Sánchez señaló que el municipio de Yumbo tiene una proyección clara: espera construir un estadio propio en un plazo de ocho a diez años, iniciando con una tribuna y ampliándolo progresivamente según los planes de las futuras administraciones.
Mientras tanto, el nuevo equipo jugará sus compromisos como local en el estadio Municipal Raúl Miranda a partir de 2026, escenario que será adecuado para recibir el fútbol profesional colombiano.
Con este cambio, se pone fin a una era para Neiva y se abre un nuevo capítulo para el club, ahora impulsado por el respaldo institucional y el proyecto deportivo liderado por Independiente del Valle.
