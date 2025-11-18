Confirman el próximo nombre del Huila y detalles del nuevo estadio

Atlético Huila confirmó su cambio de sede después de 35 años y dejará de jugar en Neiva para trasladarse a Yumbo, en el Valle del Cauca. La vocera del club y de Independiente del Valle, Carmen Sánchez, explicó en La FM Más Fútbol las razones que llevaron a tomar esta decisión y adelantó detalles del nuevo proyecto deportivo.

Sánchez fue clara al señalar que el estadio Guillermo Plazas Alcid “no cumple con las condiciones para albergar fútbol profesional”, lo que hacía insostenible continuar en la capital huilense. Según dijo, esta situación se agravó por el incumplimiento de la Alcaldía y la Gobernación, que habían prometido la remodelación del escenario.

¿Cuál será el nuevo nombre de Atlético Huila?

La vocera también confirmó que Yumbo solicitó cambiarle el nombre al equipo como parte de las condiciones para recibir la sede. “Fue una de sus condiciones y seguramente llevará el nombre de esa ciudad”, afirmó, dejando claro que la transición incluirá una nueva identidad institucional.

Frente al sentimiento de los hinchas opitas, Sánchez aseguró que sería irrespetuoso seguir usando el mismo nombre mientras se representa a otra región. Por eso, el club apostará por una nueva denominación que se ajuste a la realidad territorial y al proyecto deportivo.