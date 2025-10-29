Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 21:37
Confirman la nueva ciudad en donde jugará Atlético Huila
Los Opitas disputarán los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II.
Atlético Huila jugará como local en Ibagué su próximo partido por la primera fecha de los cuadrangulares del Torneo Betplay. El equipo opita recibirá a Jaguares de Córdoba este viernes 31 de octubre a las 4:00 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro, casa habitual del Deportes Tolima.
La decisión se tomó debido a que el Guillermo Plazas Alcid de Neiva no cumple con los estándares mínimos de seguridad exigidos por la Dimayor. El escenario huilense ha estado en obras inconclusas durante años y actualmente no puede recibir público.
Por ahora, la dirigencia del club no ha confirmado si los otros dos compromisos de local durante los cuadrangulares también se jugarán en el estadio ibaguereño, aunque esa parece ser la opción más viable.
Esta situación reabre el debate sobre el futuro del Huila, que desde hace meses analiza un posible cambio de sede definitivo para la temporada 2026, pues todo indica que su ficha será vendida.
El equipo, que pertenece al grupo empresarial ecuatoriano Sociedad Farlay S.A., ha evaluado la posibilidad de trasladarse a otra ciudad donde existan mejores condiciones logísticas, de seguridad y apoyo institucional.
Aunque aún no hay anuncio oficial, versiones cercanas al club aseguran que la decisión estaría prácticamente tomada y se confirmaría cuando termine la actual temporada.
Mientras tanto, la afición opita deberá desplazarse hasta Ibagué para acompañar al equipo en su sueño de ascender, en medio de un escenario incierto sobre el futuro del club y su vínculo con la capital huilense.
Así, el Manuel Murillo Toro se convertirá en la nueva casa temporal de Atlético Huila, un refugio momentáneo mientras se define si el equipo continuará jugando o no en Neiva; Cali parece ser una de las posibles sedes a partir de la próxima temporada.
