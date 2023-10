Cuatro equipos por un cupo; así va el Torneo Betplay a falta de una fecha

Así como la primera división de Colombia está en la recta final, en el Torneo Betplay falta poco para conocer a los clasificados a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de 2023.

Pues el próximo miércoles 11 de octubre se definirá al último clasificado para las instancias semifinales del certamen, teniendo en cuenta que se disputa la última fecha, y ya hay siete clubes asegurados en la próxima fase.

Asimismo, habrá que esperar para conocer al equipo que ocupará el segundo lugar del torneo, y quedará instalado como 'cabeza del grupo B', atendiendo que Fortaleza CEIF 'cabalgó' el certamen y es líder indiscutido con 38 unidades, aventajando por doce a su principal perseguidor.

Vea también: Cada gol cuenta: este sería el número mágico para clasificar a cuadrangulares tras la fecha 16

Torneo Betplay 2023-2: ¿Cómo va la tabla de posiciones a falta de una fecha?

1. Fortaleza, 38 puntos

2. Llaneros, 26

3. Cúcuta, 26

4. Leones, 24

5. Cartagena, 24

6. Atlético FC, 23

7. Barranquilla, 23

8. Boca Juniors, 19

9. Real Santander, 18

10. Patriotas, 18

11. Quindío, 18

12. Cortuluá, 16

13. Bogotá, 15

14. Orsomoarso, 15

15. Real Soacha, 14

16. Tigres, 9

Así las cosas, en lo que respecta a cuál será el octavo clasificado a los cuadrangulares del torneo de ascenso en Colombia, la disputa será entre Boca Juniors de Cali, Real Santander, Patriotas Boyacá y Deportes Quindío.

Asimismo, el 'cabeza del grupo B' saldrá de Llaneros FC, Cúcuta Deportivo, Leones y Real Cartagena; más allá de que todos hacen cuentas diferentes para acceder a este lugar.

Le puede interesar: ¿Quién es el nuevo técnico de Atlético Nacional, tras la salida de William Amaral?

¿Cuándo es la última fecha del Torneo Betplay y cuáles partidos hay?

La última fecha del Torneo Betplay del segundo semestre de 2023 se disputa el próximo miércoles 11 de octubre a las 3:15 p. m., y los partidos son:

Llaneros vs Cúcuta

Soacha vs. Real Santander

Leones vs. Real Cartagena

Patriotas vs. Tigres

Atlético vs. Fortaleza

Quindío vs. Boca Juniors

Bogotá vs. Cortuluá

Barranquilla vs. Orsomarso