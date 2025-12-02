Cúcuta acaba la sequía: dramáticos penales con regreso a la Primera División

Jaguares de Córdoba ya había sellado el ascenso de manera prematura por haber sido el mejor club a lo largo de todo el año alcanzando más de 90 puntos en la tabla anual. Faltaba por definir el segundo equipo de la primera división con Cúcuta Deportivo, Real Cundinamarca y Patriotas que estaban en la pelea.

Después de los cuadrangulares, la suerte dejó a Cúcuta y Real Cundinamarca en la final. En Bogotá, los cundinamarqueses abrieron el marcador con un solitario tanto y en la vuelta, Lucas Ríos y Jonathan Agudelo pusieron dos goles para encaminar la clasificación de nuevo a la primera división.

El trámite del partido fue sumamente sufrido para las esperanzas cucuteñas por dos penales fallidos y la necesidad de gritar campeones justo en esa misma instancia definitiva.

Así las cosas, Cúcuta Deportivo regresa a la primera categoría en una final sufrida que quedará para la historia de un club tradicional e histórico de Colombia que por fin tiene su premio definido. Un partido loco con dos penales fallados en los 90 minutos, uno que atajó Kevin Cataño y otro que el palo privó.

Justamente, en los lanzamientos desde el punto penal, Cúcuta superó a Real Cundinamarca después de fallos cucuteños que pusieron en problemas el ascenso. Kevin Cataño fue el héroe del arco salvando cuatro cobros en todo el juego. Sin embargo, pasó a villano en la tanda errando su lanzamiento. A Cristian Álvarez poco le importó el fallo e hizo la tarea marcando el decisivo disparo que permitió el ascenso.

LA SEQUÍA DEL CÚCUTA DEPORTIVO

Al Cúcuta le tocó remar contra la corriente por las incesantes deudas que tuvieron. Perdieron el reconocimiento deportivo en 2020 y en el segundo torneo del 2022 les permitieron jugar en la segunda división. Pasaron tres años en los que no pudieron sellar el ascenso y no podían responderle a una hinchada que se merece tener a su equipo histórico en la máxima categoría nuevamente.

En 2023 ya había tenido la oportunidad de conseguir el ascenso en el segundo torneo cuando llegaron a la final en donde enfrentaron a Fortaleza en una serie atractiva que iniciaron con victoria por la mínima diferencia, pero en Bogotá los capitalinos impidieron ese ansiado regreso con un triunfo de 2-1.

Regresa uno de los equipos con más historia por la recordada estrella en el segundo semestre del 2006 que le permitió jugar la Copa Libertadores en 2007. En dicha competencia internacional llegaron a las semifinales donde perdieron con Boca Juniors con un marcador global de 4-3.

Además, vuelve uno de los clásicos de gran rivalidad en Colombia como el Clásico del Oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga. Un ansiado regreso a la primera división de un equipo que no descendió realmente, sino que lo descendieron temas extrafutbolísticos, hasta tal punto de una corta desaparición.

¿POR QUÉ SE DIO EL ASCENSO?

Cúcuta quedó campeón del segundo semestre y su ascenso a la primera división se dio gracias a la segunda posición de la tabla de la reclasificación. La victoria les permitió estar con el mismo puntaje de Patriotas Boyacá que esperaba un milagro para poder ilusionarse con el ascenso.

Si Cúcuta hubiese perdido en los lanzamientos desde el punto penal que decidieron el regreso a la máxima categoría, a los cucuteños les hubiese tocado volver a jugar una serie frente al Real Cundinamarca para definir el segundo ascendido. Afortunadamente, se ahorraron eso y regresaron de manera directa al coronarse campeones y por la segunda plaza de la reclasificación,.