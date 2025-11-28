¿Cúcuta complica su ascenso? Esto debe pasar tras perder en Bogotá

La mala gestión de la presidencia y de los dueños del Cúcuta Deportivo dejó al club en ruinas. Se confirmó la desafiliación como equipo profesional, y, afortunadamente, en el 2022 lo dejaron regresar a la competencia en la segunda división. Los cucuteños tendrán que confirmar su ascenso y tienen una chance más para lograrlo junto con su hinchada el martes 2 de diciembre.

Después de tres años, el Cúcuta Deportivo logró meterse a la final del Torneo BetPlay enfrentando nada más ni nada menos que a una de las grandes sorpresas del 2025. Real Cundinamarca no se lo puso para nada sencillo en la ida de la definición del título.

Cúcuta arrancó la historia en Bogotá con un Estadio Metropolitano de Techo, en su mayoría, rojinegro apoyando al equipo dirigido por Nelson ‘Rolo’ Flórez. Sin embargo, el club perdió a Juan Diego Ceballos por expulsión, y, además, sufrieron por la anotación de Bayron Caicedo.

La victoria ‘Motilona’ acercaba al club al ascenso, dado que, por lo menos, necesitaba ganar un compromiso en alguna de las dos finales. No fue posible en la primera oportunidad y ahora le queda una más en el Estadio General Santander. Estos son los escenarios que necesita Cúcuta para ascender.

CÚCUTA ASCIENDE SI...

Sin duda alguna, la derrota en un partido en el que el Cúcuta mereció más, sobre todo en el segundo tiempo sacando figura a Kevin Cataño puede impactar fuertemente en la búsqueda por el ascenso. Los nortesantandereanos necesitan ganar el siguiente partido y salir campeones para sellar su paso a la máxima categoría acabando la sequía de tres años.

En estos momentos, Patriotas está en la segunda posición de la reclasificación con 86 unidades, mientras que Cúcuta es tercero con 83 puntos, pero mejor diferencia goleadora. Si superan a Real Cundinamarca en el Estadio General Santander y quedan campeones, les servirá para ascender y no jugar una serie adicional, pero, si empatan en el global y ganan en penales, deberán jugar la repesca.

Bajo ese panorama, si quedan campeones sin ganar el siguiente partido, deberán jugar el repechaje frente a Patriotas que está segundo en la tabla de la reclasificación. Si superan a Real Cundinamarca y en penales pierden la final, asegurarán la repesca frente a los cundinamarqueses y, en ese sentido, los patrióticos quedarán eliminados sin ninguna chance.

LA ÚNICA FORMA EN LA QUE COMPLICARÍAN AL CÚCUTA CON EL ASCENSO

Si Real Cundinamarca se queda con la victoria en el Estadio General Santander, no solo celebrará el título, sino que se ganará la chance de jugar el repechaje frente a Patriotas y de esa manera, se eliminaría completamente cualquier posibilidad de que el Cúcuta pueda conseguir su ascenso, por lo menos de cara al 2026.

Lucas Ríos le puso la cara a la derrota y a la posibilidad de sellar el ascenso, “me tengo que quedar con un segundo tiempo muy bueno donde adelantamos líneas… ese es el camino. Ellos no llegaron ni una vez, no lastimaron. Era una cancha difícil, con la altura, contra un rival difícil, pero ahora les toca a ellos ir a Cúcuta”.

El argentino sentenció que, “tenemos la mentalidad y ya lo hemos hecho. En la fecha anterior (última de cuadrangulares) teníamos que sacar un resultado por goleada y lo hicimos (4-0 ante Internacional), mostramos carácter, jerarquía. confío mucho en mis compañeros, en la gente… sé que nos van a apoyar y los esperamos en Cúcuta”.