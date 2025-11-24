Cúcuta confirmó noticia clave para el ascenso: presidente lo reveló

La tensión estaba en las manos del Cúcuta Deportivo que necesitaba conseguir la victoria y que Atlético Huila no sumara de a tres frente a Jaguares de Córdoba en Montería. Los cucuteños estaban haciendo la tarea con una goleada de 3-0, mientras que los huilenses igualaban.

Vea también: Tres bajas en Santa Fe para recibir a Tolima por cuadrangulares

Infortunadamente, el elenco ‘Motilón’ sufrió de más con el segundo gol del Atlético Huila que ponía en jaque la clasificación del Cúcuta Deportivo. Los cucuteños lograron marcar el cuarto tanto que le daba la oportunidad de sellar el paso a la final. Jaguares luego le dio la mano a los ‘Rojinegros’ con el empate.

Con el resultado a favor y con el empate a dos tantos entre Jaguares y Huila, Cúcuta selló la clasificación y deberá enfrentar a Real Cundinamarca en la final. La ventaja para conseguir el ascenso lo tiene el cuadro cucuteño por más de tres factores que pueden representar un plus para el equipo nortesantandereano.

WILMAR SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE CÚCUTA CONFIRMÓ LA MEJOR NOTICIA

Al Cúcuta le sirven varios factores para lograr su ansiado ascenso. De manera directa tendrá que ser campeón ganando por lo menos uno de los dos partidos. Si queda campeón, pero lo hace empatando ambos encuentros, deberá jugar el repechaje contra Patriotas Boyacá que está en la parte alta de la reclasificación. Si ganan uno, pero no logran quedar campeones, jugarán nuevamente contra Real Cundinamarca para definir el ascendido.

Sin duda alguna, el camino más sencillo es ganar el partido y ser campeón. Con eso, lograrían sellar el ascenso acompañando a Jaguares de Córdoba que ascendió de manera anticipada por la reclasificación. El presidente, Wilmar Sánchez dio una excelente noticia que puede acercar el ascenso.

Le puede interesar: Messi, cerca de visitar Colombia para jugar amistoso: ¿cuándo y contra quién?

En diálogo con Win Sports, Wilmar Sánchez afirmó que el partido tendrá acceso al público, “ya podemos confirmar que el partido en Techo va a ser a puerta abierta para invitar a los hinchas del Cúcuta y del otro equipo para que puedan ir. Me imagino que van a ser mayoría del Cúcuta. Esa es la buena noticia, esperamos traernos los tres puntos y rematar acá en el General Santander lleno que es la ilusión que siempre he tenido. Esperamos gran asistencia de los cucuteños allá”.

El primer partido de Cúcuta Deportivo en busca del ascenso será en el Estadio Metropolitano de Techo después de haber ocupado una mejor posición en la tabla de reclasificación que el Real Cundinamarca. Luego finalizará en casa con estadio a reventar para conseguir el tan ansiado ascenso.