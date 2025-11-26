Cúcuta palpita el anhelado ascenso a Primera: “la ilusión de toda una ciudad”

El Cúcuta Deportivo, semifinalista de Copa Libertadores en el 2007 y ganador de una liga en Colombia en 2006, está cerca de volver a jugar en la Primera División luego de haber conseguido llegar a la final del Torneo BetPlay 2025-II.

El equipo motilón, que tendrá que superar al Real Cundinamarca para aspirar al segundo ascenso luego de que Jaguares se llevará el primer boleto, ya está instalado en Bogotá a la espera de lo que será la final de ida que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Techo.

