Cúcuta palpita el anhelado ascenso a Primera: “la ilusión de toda una ciudad”
El equipo 'motilón' enfrentará al Real Cundinamarca en la final del Torneo BetPlay 2025-II.
El Cúcuta Deportivo, semifinalista de Copa Libertadores en el 2007 y ganador de una liga en Colombia en 2006, está cerca de volver a jugar en la Primera División luego de haber conseguido llegar a la final del Torneo BetPlay 2025-II.
El equipo motilón, que tendrá que superar al Real Cundinamarca para aspirar al segundo ascenso luego de que Jaguares se llevará el primer boleto, ya está instalado en Bogotá a la espera de lo que será la final de ida que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Techo.
La emotividad en Cúcuta previo a la final
El director técnico Nélson Flórez y el capitán Mauricio Duarte fueron los protagonistas de la rueda de prensa que se presentó este miércoles previo a este primer juego de la final, allí, el entrenador dejó claro que la responsabilidad es inmensa al predecir un equipo con tanta historia y con tanta hinchada.
“Tenemos las expectativas, somos conscientes que tenemos a nuestros hombros una de las instituciones más importantes del país, por lo hecho aquí y a nivel internacional, con los pies en la tierra, vamos a ir por esa final”, empezó diciendo el DT.
“Una vez llegamos al equipo nos encontramos con algo diferente a lo que nos habían contado, debíamos tener empatía y comprender que tenemos a disposición 30 jugadores, eso se vio reflejado en las prácticas de entrenamiento, las diferencias nos han hecho fuertes y nos ha permitido conformar un grupo fuerte, espero que el día de mañana no sea la excepción”, añadió Flórez.
Rueda de prensa del Cúcuta Deportivo
La opinión sobre el rival en la final
El entrenador también tuvo palabras sobre el Real Cundinamarca y la forma de afrontar el partido, mencionando que no van a guardarse nada en zona de ataque, dando claras señales de ser un equipo agresivo.
“Referente al partido, creo que Real Cundinamarca ha hecho méritos para estar donde está, el profe y su cuerpo técnico tienen un recorrido importante, pero vamos a buscar el partido, no podemos especular con la nómina que tenemos, obviamente tenemos precauciones, tiene individualidades muy buenas, pero con la plantilla que tenemos vamos a ir al frente”, sostuvo el estratega.
Por el lado del capitán Mauricio Duarte, no esquivó la gran responsabilidad de estar en el Cúcuta: “tengo el honor de ser el capitán de este equipo, de vestir esta camiseta, es la ilusión de toda una ciudad, de todo un departamento, lo deseo con el alma y deseo conseguirlo con todo el equipo, el cuerpo técnico”.
