Cúcuta sacó petróleo: resumen y posiciones Grupo A | Torneo BetPlay

Mientras la Liga BetPlay espera por el final de la fase regular con las Fechas 19 y 20 por jugar, el Torneo BetPlay ya pasa por los cuadrangulares semifinales con la necesidad de decidir a los dos ascendidos en un certamen en el que Jaguares de Córdoba parte con la ventaja al haber sido campeón en el primer semestre.

Vea también: Gareca volvería a Perú para dirigir: ya hay primeros contactos

Después de las 16 fechas de la fase regular, se llevó a cabo el sorteo con los ocho clasificados. Por la zona A está el ‘Grupo de la Muerte’ con la presencia de Jaguares de Córdoba, Atlético Huila, Cúcuta Deportivo e Internacional de Palmira. En el B están Boca Juniors de Cali, Patriotas, Real Cartagena y Real Cundinamarca.

Este viernes 31 de octubre se disputaron los primeros partidos del Grupo A con vibrantes encuentros. A primera hora, Jaguares de Córdoba visitó al Atlético Huila en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué por la imposibilidad de jugar en Neiva por los fallos estructurales.

RESUMEN DE LA FECHA 1 DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES GRUPO A DEL TORNEO BETPLAY

Sobre el comienzo del partido, fue el equipo local que tomó la delantera en un penal de Omar Duarte que ejecutó a los cinco minutos para romper los ceros y abrir el juego. Sin embargo, en un error en un rechace del cuadro huilense, la pelota impactó en Danny Ferrer tras un córner de Jaguares y significó el empate por medio de un gol en contra.

Los errores fueron determinantes para complicar al Atlético Huila y para darle una mano a Jaguares de Córdoba. Un ‘blooper’ de Jeison Méndez, guardameta ‘Opita’ significó el gol de Andrés ‘Topo’ Rentería para desempatar cuando el partido llegaba a su final.

La última jugada acabó con las ilusiones de Jaguares de Córdoba de ponerse a liderar el grupo A, a la espera de que se definiera en Palmira el juego entre Internacional vs Cúcuta Deportivo. Breiner Moya se encargó de poner el empate para el Atlético Huila.

Le puede interesar: Ídolo de Millonarios encontró culpable del fracaso: “No armar nómina...”

Horas más tarde, el Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira fue testigo de un vibrante partido para completar la fecha. Un juego caliente sobre el final que se picó por Víctor Ibarbo y el técnico Nelson ‘Rolo’ Flórez, peor que se terminó yendo por los lados del Cúcuta Deportivo que sacó petróleo en el grupo.

En los primeros minutos del compromiso, Matías Pisano dio el golpe en el marcador después de un pase raso que capitalizó definiendo al fondo en el área. Hubo un ida y vuelta constante con acciones de riesgo para los palmireños y cucuteños, además de que la figura terminó siendo Ramiro Sánchez.

El guardameta del Cúcuta Deportivo fue vital para cerrar el pórtico visitante y conservar la primera victoria en el grupo que los adelanta frente a sus rivales. En la última jugada, hubo un empujón a Víctor Ibarbo en el área, pero no fue señalada como penal tras un forcejeo normal.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A DEL TORNEO BETPLAY

1. Cúcuta Deportivo | 3 puntos | +1 DG

2. Jaguares de Córdoba | 1 punto | 0 DG

Lea también: Rodallega confesó el club donde quiere retirarse; no es Santa Fe ni América

3. Atlético Huila | 1 punto | 0 DG

4. Internacional de Palmira | 0 puntos | -1 DG