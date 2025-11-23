Cúcuta sueña con la Liga BetPlay: ¿Cómo se define el segundo ascendido?

Este domingo 23 de noviembre se disputó la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2025-II. Una jornada de mucho suspenso para definir a los finalistas en un sube y baja de ilusiones del Cúcuta Deportivo que hizo la tarea con goleada, pero Atlético Huila estuvo cerca de robarse ese cupo del Grupo A.

Por su parte, en el Grupo B, Real Cundinamarca no pasó problemas con Patriotas Boyacá para instalarse en la final. Los cundinamarqueses partían con la ventaja, dado que arrancaron esta jornada en el liderato y lo reafirmaron. Dependían de ellos mismos y se despacharon con una goleada.

Con esta final definida, todo iniciará en Bogotá con Real Cundinamarca siendo local y acabará en el Estadio General Santander con el Cúcuta que sueña con regresar a la primera categoría. Por la reclasificación, los ‘Motilones’ tienen una ventaja en la búsqueda del segundo ascenso, pues, vale recordar que Jaguares de Córdoba ya aseguró su participación en Liga BetPlay 2026.

LO QUE NECESITA EL CÚCUTA DEPORTIVO PARA SELLAR EL SEGUNDO ASCENSO

La tabla de reclasificación es lo que le daría la posibilidad a Cúcuta Deportivo de ascender. Si Jaguares llegaba a la final y los cucuteños no jugaban el título, todavía podían sellar el ascenso enfrentando a Patriotas en duelo de segundo y tercero en la tabla anual.

Cúcuta tiene en estos momentos es tercero en la tabla de reclasificación con 83 puntos a tres de Patriotas que ya no está en la pelea. Si los nortesantandereanos suman una victoria, llegarán a la misma línea patriótica, pero tienen mayor diferencia de gol. En ese caso, tendrían que salir campeones en este semestre para ascender y acompañar a Jaguares en la Liga BetPlay 2026.

Además de esa opción que puede ser más sencilla para Nelson el ‘Rolo’ Flórez en busca del ascenso, aparece otra posibilidad que puede ser más compleja. Si queda campeón, pero no logra superar a Patriotas en la tabla de la reclasificación, tendría que jugar el repechaje ante los boyacenses. Si pierde la final, pero gana un partido, tendrá que jugar el repechaje en una nueva gran final con Real Cundinamarca.

Hay una manera en la que Cúcuta podría perder la chance de ascender y esa sería si pierden los dos partidos o empatan en ambos encuentros y en ese escenario, no son campeones. Patriotas sería el posible ascendido definiendo todo en la repesca frente al Real Cundinamarca.

A REAL CUNDINAMARCA LE TOCARÍA JUGAR UN REPECHAJE SI QUIERE ASCENDER

Cúcuta tiene la ventaja por la tabla de reclasificación, pues, si son campeones asegurarían de manera automática el ascenso con Jaguares de Córdoba que logró subir de manera anticipada. Pero, al Real Cundinamarca solo le sirve un escenario para poder romper la historia y ascender como la sorpresa de Colombia.

Si bien ha tenido un año de ensueño, apenas está construyendo su historia. En caso de ser campeón, esa será la única forma de poder ascender a la Liga BetPlay 2026, siempre y cuando saquen el resultado ideal en el repechaje, puesto que no alcanzarían a ser el segundo reclasificado.

Quedar campeón les haría jugar el repechaje frente al segundo de la reclasificación. Por ahora sería con Patriotas Boyacá y solo cambiaría si Cúcuta gana uno de los dos partidos. Con ese panorama, su rival sería el cuadro cucuteño en una nueva final para decidir el ascendido.