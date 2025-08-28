Cúcuta tiene acuerdo con su nuevo DT; pasó por Santa Fe y Millonarios

Luego de dos semanas de búsqueda de entrenador, parece que Cúcuta Deportivo tiene nuevo estratega, pues habría llegado a un acuerdo con DT quien ya tiene experiencia en la segunda división y además una trayectoria como formador.

¿Quién es el nuevo técnico de Cúcuta?

Dan como un hecho que Nelson 'Rolo' Flórez será el nuevo director técnico de Cúcuta Deportivo, pues ya habría alcanzado un acuerdo con la dirigencia y se ultiman detalles para su vinculación y presentación oficial en sus canales.

Puede leer: Cuatro jugadores de Liga Betplay, convocados para Venezuela - Colombia

Así lo dio a conocer el periodista Felipe Sierra, quien informó que Flórez ya tiene los términos acordados con Cúcuta, y es esperado en la ciudad para firmar su contrato e iniciar labores con la plantilla profesional, que por fortuna para las partes está bien ubicada en la tabla de posiciones del Torneo Betplay.

Si bien los altos mandos del equipo le apuntaron a otros entrenadores para suplir la salida de Bernardo Redín, no fue posible llegar a un acuerdo con ninguno. Entre los candidatos estuvieron Jorge Luis Pinto, Jorge Luis Bernal y Alexis Henríquez.