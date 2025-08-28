Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 11:15
Cúcuta tiene acuerdo con su nuevo DT; pasó por Santa Fe y Millonarios
Los Motilones apuntan a conseguir el ascenso a Liga Betplay en diciembre de 2025.
Luego de dos semanas de búsqueda de entrenador, parece que Cúcuta Deportivo tiene nuevo estratega, pues habría llegado a un acuerdo con DT quien ya tiene experiencia en la segunda división y además una trayectoria como formador.
¿Quién es el nuevo técnico de Cúcuta?
Dan como un hecho que Nelson 'Rolo' Flórez será el nuevo director técnico de Cúcuta Deportivo, pues ya habría alcanzado un acuerdo con la dirigencia y se ultiman detalles para su vinculación y presentación oficial en sus canales.
Así lo dio a conocer el periodista Felipe Sierra, quien informó que Flórez ya tiene los términos acordados con Cúcuta, y es esperado en la ciudad para firmar su contrato e iniciar labores con la plantilla profesional, que por fortuna para las partes está bien ubicada en la tabla de posiciones del Torneo Betplay.
Si bien los altos mandos del equipo le apuntaron a otros entrenadores para suplir la salida de Bernardo Redín, no fue posible llegar a un acuerdo con ninguno. Entre los candidatos estuvieron Jorge Luis Pinto, Jorge Luis Bernal y Alexis Henríquez.
Así fue como la directiva empezó a analizar otros nombres, y el perfil para elegir al nuevo DT ponía como requisito que tuviera experiencia en el torneo de ascenso colombiano en el pasado reciente, con buenos resultados entre otras cosas, y allí fue que surgió el Rolo.
La trayectoria del Rolo Flórez
Nelson 'Rolo' Flórez es un entrenador de 51 años, quien viene de dirigir en propiedad a Fortaleza CEIF entre 2021 y 2022 con 52,5 % de rendimiento; pasando después de ello a Barranquilla FC del 2023 al 2025 con una efectividad del 38,21 %. Previamente se había desempeñado en otros cargos.
Pues Nelson Flórez inició su carrera como formador en las divisiones menores de Santa Fe (2013 a 2015) y luego pasó a Millonarios (2016 a 2018). Además, fue asistente técnico de Arturo Reyes en los planteles juveniles de la Selección Colombia.
Como futbolista, el Rolo Flórez se desempeñó como lateral derecho, con debut en Independiente Santa Fe y pasos por Millonarios, Atlético Nacional y el propio Cúcuta Deportivo, entre otros; además fue convocado a Selección Colombia sub 20 en 1993.
Fuente
Antena 2