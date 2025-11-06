Cúcuta vs Huila EN VIVO 6 de octubre: cómo ver Torneo BetPlay

Los encargados de inaugurar la fecha 2 de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay serán Cúcuta vs Huila, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades en el Estadio La Independencia para consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Cúcuta tendrá la oportunidad de auspiciar como local en el inicio de esta nueva fecha de la competencia y está obligado a ganar para soñar desde ya con el título del segundo semestre aprovechando que ahorita es líder parcial con 3 unidades tras haber debutado con victoria ante Inter Palmira.

Mientras que la escuadra 'opita' sumó un empate auspiciando como local ante Jaguares, lo que lo está dejando en la tercera casilla con una unidad.

Siga Cúcuta vs Huila EN VIVO 6 de octubre: hora y canal para ver Torneo BetPlay

El compromiso entre Huila vs Cúcuta se jugará a partir de las 14:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 16:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada del Torneo BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports, Win Play y también podrá seguirla por medio de Antena 2.