Cúcuta vs Real Cundinamarca: cuentas para ascender a Liga Betplay 2026

La final del Torneo Betplay 2025-II está abierta y cargada de posibles escenarios de cara al duelo definitivo entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca, que se disputará este martes 2 de diciembre en el estadio General Santander a las 3:45 p. m. La mínima ventaja del equipo cundinamarqués tras el 1-0 en la ida permite distintos escenarios rumbo al título.

Posibles escenarios en la final de la B - Cúcuta vs Real Cundinamarca

El más directo es el que favorece a Real Cundinamarca: si gana, será campeón del semestre y firmará una hazaña luego de resistir con diez hombres durante gran parte del partido de ida en Techo.

Incluso un empate les bastaría para consagrarse. Con solo evitar la derrota, el conjunto cundinamarqués levantará su primer título en la categoría, apoyado en la solidez defensiva y el gran momento del arquero Kevin Cataño.

Si Cúcuta gana por un gol de diferencia, habrá lanzamientos desde el punto penal. Allí, el ascenso y el título se disputarían en una tanda dramática.