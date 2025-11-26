Cúcuta vs Real Cundinamarca: historial sin diferencias complica ascenso

Después del primer ascenso del año que quedó en manos de Jaguares por hacerse insuperable en la cima de la tabla de la reclasificación, queda solo por definir el segundo ascendido para componer la Liga BetPlay 2026. La discusión para ese último cupo quedará en la posibilidad de tres equipos que pelearán por subir de categoría.

Real Cundinamarca y Cúcuta se citan por la historia en la final que arrancará en Bogotá el jueves 27 de noviembre y se definirá el martes 2 de diciembre en el Estadio General Santander. El fútbol en la primera división podría volver para uno de los clubes más tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano y a una ciudad muy futbolera.

Para ello, Cúcuta tiene que ser campeón ganando uno de los dos partidos y por reclasificación ascenderá. Real Cundinamarca necesita ganar el título y eso le dará oportunidad de jugar el repechaje, ya sea contra los cucuteños nuevamente, siempre y cuando los ‘Motilones’ superen a Patriotas en la tabla anual o frente a los patrióticos.

EL HISTORIAL NO AYUDA A NADIE

Para la definición del Torneo BetPlay, el historial cobra mucha importancia en busca de definir qué tan parejo han estado los partidos disputados entre sí. Cúcuta y Real Cundinamarca se vieron las caras en dos ocasiones, una en cada semestre. Los resultados incomodaron a ambos equipos.

El primer antecedente fue el 2 de marzo de 2025 cuando se enfrentaron en el Estadio General Santander con un resultado de 1-1. Nuevamente, se volvieron a ver las caras el 9 de agosto de ese mismo año con un resultado idéntico al conseguido en el General Santander.

Cúcuta y Real Cundinamarca no se han sacado diferencias a lo largo del historial que comparten las dos instituciones. En 2024, se vieron en cuadrangulares semifinales en el segundo semestre con otro 1-1 y una victoria ‘Motilona’ por la mínima diferencia. En la fase regular empataron también con ese mismo resultado.

Durante el primer semestre del 2024 también se citaron en un enfrentamiento en la última fecha de la fase regular. En esa ocasión, el Cúcuta se impuso en el Estadio General Santander con un 3-2.

Aunque es una final y es a otro precio, Cúcuta tiene una mínima chance, dado que sabe lo que es vencer a su rival. Cundinamarca nunca ha podido superar al elenco cucuteño y esto puede ser una ventaja determinante para que asciendan a la primera división.