Cúcuta vs. Real Cundinamarca: técnicos confesaron impensada estrategia para la final

Los técnicos explicaron inesperadas estrategias para el partido

El entrenador del Cúcuta Deportivo, Nélson Flórez, habló en rueda de prensa previo a la final y dejó claro que el plan del partido estará dispuesto dependiendo lo que el rival ofrezca, asegurando que tienen en mente varias estrategias para contrarrestar lo que Real Cundinamarca proponga.

“El plan de partido, hay que esperar a mañana, no hay secretos, pero esperaremos a ver que nos podemos encontrar, con base en eso nosotros tenemos varias estrategias para contrarrestar lo que ellos tengan para proponer”, dijo el DT.

“Sabemos de las fortalezas del rival, peor también sabemos de sus debilidades, tienen muy buenas individualidades y tienen claro el rol de sus transiciones, no vivimos del pasado y el presente nos dice que tenemos el segundo tiempo de una final, estamos convencidos, todo el esfuerzo de los cuadrangulares se verá reflejado mañana”, dijo Flórez.