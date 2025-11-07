Cúcuta y Cundinamarca sueñan: resumen y posiciones del Torneo BetPlay

Jaguares de Córdoba puede ver de cerca el ascenso después de ser el campeón en el primer semestre y de ser el primer reclasificado del año en medio de un Torneo BetPlay que está dando de qué hablar con la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales.

Vea también: Santiago Giordana saldría de Millonarios a otro equipo de Liga Betplay

Sin embargo, el actual campeón del Torneo BetPlay no ha encontrado la mejor suerte después de igualar en la primera fecha frente al Atlético Huila en el Grupo A. La revelación a lo largo de este segundo semestre es el Real Cundinamarca que sueña con hacer historia con dos victorias en lo que va de las fases finales, mientras que el Cúcuta Deportivo cuenta con el mismo panorama.

Por su parte, el Internacional de Palmira que tiene varios jugadores de experiencia en las filas y Patriotas que fue el segundo en la fase regular y actual subcampeón no han podido levantar cabeza en sus respectivos grupos en estas dos jornadas disputadas hasta la fecha.

RESUMEN DE LA FECHA 2 DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES

La jornada de cuadrangulares se abrió con el partido entre Cúcuta vs Atlético Huila en el Estadio General Santander en donde los ‘Motilones’ se fueron adelante en el marcador. Nelson ‘Rolo’ Flórez llegaba a este encuentro con la victoria en la primera fecha frente a Internacional de Palmira y en casa buscaba hacer lo mismo.

Justamente, todo se dio en el segundo tiempo con una victoria agónica a favor de los ‘Rojinegros’. La apertura en el marcador se dio a los 67 minutos con Lucas Ríos que cerró una jugada personal de Eduar Arizalas. El triunfo se complicó con el empate de Tomás Díaz a falta de diez minutos para el final. Cuando el telón se cerraba, Juan Ceballos puso el segundo con una volea al fondo.

Ese mismo jueves, se jugó el encuentro entre Boca Juniors de Cali frente a Real Cundinamarca. El equipo ‘Xeneize’ no pudo sumar de a tres en la segunda salida y se quedó con el consuelo de la fecha pasada con la igualdad contra Real Cartagena.

Le puede interesar: Restrepo elogió al Pereira juvenil: "No es solo por el partido de hoy"

Un partido parejo en el que Real Cundinamarca volvió a golpear en los cuadrangulares con un penal que Jayder Asprilla convirtió y que fue suficiente para mantener la victoria en condición de visitante. Los cundinamarqueses llegaron a seis puntos y se escapan en la primera plaza.

El viernes se jugó el partido entre Jaguares de Córdoba en condición de local frente a Internacional de Palmira. Los actuales campeones se llevaron el triunfo con un solitario tanto de Jáder Maza que revitaliza a los cordobeses que siguen de cerca al Cúcuta Deportivo en el Grupo A.

La jornada se cerró con otro empate de Real Cartagena que no ha podido reaccionar. De hecho, Patriotas marcó dos goles en Tunja con Juan Hurtado y Yeiner Londoño. En el complemento, Freddy Montero descontó y Álvaro Meléndez marcó la igualdad.

TABLA DE POSICIONES DE CUADRANGULARES SEMIFINALES DEL TORNEO BETPLAY

Grupo A

1. Cúcuta Deportivo | 6 puntos | +2 DG

2. Jaguares de Córdoba | 4 puntos | +1 DG

3. Atlético Huila | 1 punto | -1 DG

4. Internacional de Palmira | 0 puntos | -2 DG

Lea también: Dimayor impuso nueva sanción a Atlético Nacional

Grupo B

1. Real Cundinamarca | 6 puntos | +2 DG

2. Real Cartagena | 2 puntos | 0 DG

3. Patriotas Boyacá | 1 punto | -1 DG

4. Boca Juniors de Cali | 1 punto | -1 DG