Definida la final del Torneo BetPlay 2025-II

La definición del Torneo BetPlay 2025-II está más que caliente. Jaguares de Córdoba ya había asegurado el ascenso de manera anticipada, gracias a la tabla de la reclasificación que se hizo inalcanzable frente a Patriotas Boyacá que quería dar el golpe. Con los cordobeses en la máxima categoría nuevamente, había que decidir si podían hacerlo como campeones en diciembre.

Por el Grupo A, Atlético Huila y Cúcuta estaban en la parte alta previo a que se jugara la sexta fecha. Jaguares de Córdoba aparecía en la tercera plaza con ocho unidades. Mientras tanto, en el Grupo B Real Cundinamarca debía asegurar por lo menos un punto para sellar la clasificación a la final. Patriotas debía sí o sí ganar para regresar a pelear por el título.

Este domingo se jugaron tres partidos definitivos para la final. Cúcuta Deportivo hizo las veces de local frente al Internacional de Palmira, Jaguares de Córdoba recibía al Atlético Huila, mientras que Real Cundinamarca debía decidirlo todo en el Grupo B frente a Patriotas. Boca Juniors de Cali y Real Cartagena jugarán el lunes 24 de noviembre, pero ya no importaba en el camino a la final.

CÚCUTA DEPORTIVO VS REAL CUNDINAMARCA EN LA FINAL

Desde los primeros minutos se movió el marcador en el Torneo BetPlay gracias al gol de Matías Pisano. Este resultado clasificaba al Cúcuta Deportivo mientras que Jaguares de Córdoba y Atlético Huila seguían empatando. Por su parte, Real Cundinamarca igualaba con Patriotas Boyacá y con esto los cundinamarqueses clasificaban a la final.

Llegando al entretiempo, Real Cundinamarca se afianzó con el tiquete a su primera final gracias a Jhon Cortés y luego, Arney Rocha puso el segundo para reafirmarse. Ya en los complementos, Cúcuta sacó adelante el marcador con un gol de Lucas Ríos.

Jaguares le daba la mano a Cúcuta con un gol de Kahiser Lenis. Sin embargo, poco le duró la alegría al elenco cordobés con anotación en contra de Yan Mosquera. Jaime Peralta reafirmó a los cucuteños que necesitaban que en el Estadio Jaraguay las cosas continuaran en empate o que los ‘Felinos’ ganaran.

HUILA QUISO PONERLE SUSPENSO A LA DEFINICIÓN DEL TORNEO BETPLAY

Cúcuta hacía lo suyo, pero en el Estadio Jaraguay Sleyther Lora marcó el segundo para el Atlético Huila. Con este resultado, huilenses y cucuteños igualaban con 13 puntos en el liderato y con +4 en la diferencia de gol. Sin embargo, por goles de visitante pasaba el cuadro ‘Opita’.

La tensión se hizo notar en el Estadio General Santander con la eliminación del Cúcuta Deportivo que necesitaba sumar un gol más o que Jaguares igualara o superara al Atlético Huila. Afortunadamente, en un tiro libre de Cristian ‘Jopito’ Álvarez con poco ángulo, el elenco ‘Motilón’ se quedó con la clasificación para la final.

Si las cosas no podían estar peor para el Atlético Huila, Jaguares marcó el segundo tanto con anotación de Kahiser Lenis para darle la mano al Cúcuta Deportivo que tendrá la opción de asegurar su ascenso. La final será contra Real Cundinamarca.

Cúcuta tiene más puntos en la reclasificación, por lo cual, arrancará la final en Bogotá ante el Real Cundinamarca. Finalizará en el Estadio General Santander para lograr el ascenso.