Definido el primer ascendido a la Liga Betplay 2026

Los torneos organizados por Dimayor entraron en fases decisivas, y allí aparece el Torneo Betplay, que ya ha definido algunos de los clasificados a cuadrangulares del 2025-2, que lucharán por uno de los ascensos a la primera división del próximo año, recordando que anualmente suben dos y bajan dos.

Eso sí, el primero de los ascensos a la próxima Liga Betplay ya parece definido, más allá de que la fase regular apenas va por la duodécima fecha y restan los cuadrangulares y final del segundo semestre de 2025.

¿Cuál es el primer ascendido a la Liga Betplay 2026?

Jaguares de Córdoba seguramente será el primer equipo ascendido a la Liga Betplay del próximo año. Todo apunta a que los Felinos regresarán a la primera división, y tienen dos caminos para hacerlo, los cuales serán explicados a continuación.

Formato de ascenso a la Liga Betplay

Anualmente se disputan dos torneos en la B, por lo que a fin de años se enfrentan los dos campeones y el que gane asciende, el que pierde juega contra el líder de la reclasificación por el segundo cupo en la A.