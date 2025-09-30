Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 07:59
Definido el primer ascendido a la Liga Betplay 2026
Dos equipos del Torneo Betplay ascenderán a la primera división para la temporada 2026.
Los torneos organizados por Dimayor entraron en fases decisivas, y allí aparece el Torneo Betplay, que ya ha definido algunos de los clasificados a cuadrangulares del 2025-2, que lucharán por uno de los ascensos a la primera división del próximo año, recordando que anualmente suben dos y bajan dos.
Puede leer: Santa Fe sorprende y confirma a su técnico en propiedad
Eso sí, el primero de los ascensos a la próxima Liga Betplay ya parece definido, más allá de que la fase regular apenas va por la duodécima fecha y restan los cuadrangulares y final del segundo semestre de 2025.
¿Cuál es el primer ascendido a la Liga Betplay 2026?
Jaguares de Córdoba seguramente será el primer equipo ascendido a la Liga Betplay del próximo año. Todo apunta a que los Felinos regresarán a la primera división, y tienen dos caminos para hacerlo, los cuales serán explicados a continuación.
Formato de ascenso a la Liga Betplay
Anualmente se disputan dos torneos en la B, por lo que a fin de años se enfrentan los dos campeones y el que gane asciende, el que pierde juega contra el líder de la reclasificación por el segundo cupo en la A.
Para este caso específico en 2025, Jaguares de Córdoba se consagró campeón del primer semestre, por lo que ya tiene asegurado la disputa del primer partido por el ascenso (ante el campeón del segundo semestre).
Ahora, en caso de que Jaguares sea campeón del segundo semestre, automáticamente ascenderá a la Liga Betplay. Por el contrario, si el Felino NO es campeón y tampoco gana la final por el primer ascenso, jugaría ante el mejor de la reclasificación por el segundo cupo en la A.
Le puede interesar: Óscar Perea, de la Selección Colombia sub 20, protagoniza polémica foto
No obstante, Jaguares es el mejor equipo de la reclasificación anual con 84 puntos (17 sobre el segundo que es Patriotas), por lo que en caso de no ser campeón del 2025-II y perder la final por el primer ascenso, se aseguraría ya el segundo ascenso.
Así las cosas, será muy difícil que a Jaguares le quiten la posibilidad de ascender a la primera división del próximo año. Tendría que verse superado en reclasificación, y perder dos series por el ascenso a final de año.
Fuente
Antena 2