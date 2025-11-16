Actualizado:
Definido el primer eliminado de los cuadrangulares del Torneo Betplay
Pese a que era un candidato al ascenso, se quedó sin opciones a dos fechas del final.
El Torneo Betplay avanza en su fase de cuadrangulares semifinales y ya dejó al primer equipo eliminado. Se trata de Internacional de Palmira, que no pudo sumar puntos en las primeras cuatro jornadas y quedó sin opciones de luchar por un cupo en la final del semestre.
El equipo vallecaucano ocupa el último lugar del grupo A, sin puntos; una campaña que lo dejó rápidamente relegado en la tabla y sin posibilidades matemáticas de reacción.
En contraste, el líder del cuadrangular es Cúcuta Deportivo, que llegó a diez puntos y se volvió inalcanzable para Internacional a falta de dos fechas, sellando así la eliminación anticipada del conjunto palmireño.
Con este resultado, se confirma que Internacional deberá disputar al menos una temporada más en el Torneo Betplay, postergando su sueño de ascender a la primera división del fútbol colombiano.
Cabe recordar que Internacional posee la ficha que antes le pertenecía a Cortuluá, institución que decidió dar un paso al costado y dejar su lugar en manos del proyecto actual.
La campaña irregular de Internacional dejó en evidencia las dificultades que ha tenido para adaptarse al ritmo competitivo de los cuadrangulares, donde nunca pudo sostener resultados ni imponer el estilo de juego que tuvo durante la fase regular.
Mientras tanto, el certamen ya registra su primer ascendido a la Liga Betplay 2026: Jaguares de Córdoba, que selló su regreso a la máxima categoría luego de un sólido desempeño.
Ahora, el Torneo Betplay entra en su recta final con la lucha abierta por el segundo ascenso, mientras Internacional de Palmira deberá replantear su proyecto para 2026.
