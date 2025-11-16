Definido el primer eliminado de los cuadrangulares del Torneo Betplay

El Torneo Betplay avanza en su fase de cuadrangulares semifinales y ya dejó al primer equipo eliminado. Se trata de Internacional de Palmira, que no pudo sumar puntos en las primeras cuatro jornadas y quedó sin opciones de luchar por un cupo en la final del semestre.

Puede leer: Confirman cuál será el nuevo nombre de Atlético Huila

El equipo vallecaucano ocupa el último lugar del grupo A, sin puntos; una campaña que lo dejó rápidamente relegado en la tabla y sin posibilidades matemáticas de reacción.

En contraste, el líder del cuadrangular es Cúcuta Deportivo, que llegó a diez puntos y se volvió inalcanzable para Internacional a falta de dos fechas, sellando así la eliminación anticipada del conjunto palmireño.

Con este resultado, se confirma que Internacional deberá disputar al menos una temporada más en el Torneo Betplay, postergando su sueño de ascender a la primera división del fútbol colombiano.