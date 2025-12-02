Definido el segundo ascendido para 2026; Cúcuta y Real Cundinamarca dieron show

¿Cuánto fue el resultado final del partido entre Cúcuta y Real Cundinamarca?

En el segundo tiempo hubo todavía más emociones, pues a la altura del minuto 52 el equipo ‘motilón’ anotó el 2-1 gracias a Jonathan Agudelo, quien aprovechó una pelota suelta en el área del equipo ‘Cundi’ tras un centro que la defensa despeja a medias.

Después, se presentaron unas jugadas polémicas que terminaron con dos penaltis a favor del Cúcuta, sin embargo, de manera extraordinaria el equipo ‘rojinegro’ desperdició los cobros, el primero bien atajado por el arquero Cataño y el segundo impactando en el travesaño.

El Cúcuta no lograría marcar otro gol más y el partido terminaría con un marcador de 2-1 a favor del equipo 'motilón', así que la serie quedó igualada 2-2 y se definió por la tanda de los penaltis, donde los porteros fueron protagonistas atajando dos cobros cada uno.

Finalmente y de manera increíble, la figura del partido, el arquero Cataño, erró su cobro y dejó al Cúcuta con la oportunidad de ganar la tanda, así fue y el equipo motilón sale campeón y de paso logra el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.