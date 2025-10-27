EN VIVO: sorteo de cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II

Este lunes 27 de octubre se llevará a cabo el sorteo de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II en las instalaciones de la Dimayor, en Bogotá. El evento definirá la composición de los dos grupos que buscarán el paso a la gran final del campeonato, en una fase que promete alta competitividad y grandes emociones.

Jaguares de Córdoba, que terminó primero en la fase regular, será cabeza del Grupo A, mientras que Patriotas Boyacá encabezará el Grupo B. Ambos equipos llegan con ventaja deportiva, pues en caso de igualdad en puntos durante los cuadrangulares, conservarán la mejor posición por su rendimiento previo.

Cada grupo estará conformado por cuatro equipos y se disputarán seis fechas bajo el formato de ida y vuelta. Los dos mejores avanzarán a la final, que se jugará también en dos partidos.

Con el sorteo, los clubes conocerán su calendario y rivales, abriendo oficialmente la etapa decisiva por el título y el ascenso a la Liga Betplay 2026.