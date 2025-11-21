Equipo del FPC se quedó sin entrenador en medio de los cuadrangulares

Los cuadrangulares semifinales siguen dando de qué hablar en la Liga BetPlay con la primera fecha que ya se cumplió y con la espera de jugar la segunda jornada este fin de semana. Nacional y Santa Fe tienen entrenadores interinos, y seguramente para el 2026 contratarán a directores técnicos en posesión.

Mientras evolucionan los cuadrangulares en la primera división de Colombia, el Torneo BetPlay no se queda atrás. Después del ascenso ya confirmado de Jaguares de Córdoba, se juega por buscar a los finalistas. Cúcuta, Atlético Huila, Patriotas y los cordobeses pican en punta en busca de sellar la clasificación como los grandes.

Sin embargo, a falta de una fecha definitiva para terminar los cuadrangulares, el dolor de cabeza pasa nada más ni nada menos que por Real Cartagena que ya no puede sellar la clasificación para la final después de perder por la mínima diferencia contra Patriotas en un duelo en el que dominaron, pero no pudieron romper el arco patriótico durante los 90 minutos.

NÉSTOR CRAVIOTTO NO VA MÁS EN REAL CARTAGENA

Con la derrota en manos de Patriotas en la quinta fecha cuando todavía había esperanzas de sellar la clasificación para la final, todo se apagó en Real Cartagena. La campaña de Néstor Óscar Craviotto parece haber terminado con la desilusión de esta eliminación de manera anticipada.

La idea es que este mismo viernes 21 de noviembre, el argentino tenga la reunión junto con los jugadores y directivos para definir su salida del cuadro heroico con el mal presente de no poder llevar al club a la primera división. Pasarán un año más en la segunda categoría con la necesidad de traer a un entrenador que pueda certificar el ascenso que han esperado por varios años.

Real Cartagena entonces jugaría el último partido ante Boca Juniors de Cali con un entrenador interino, dado que la salida de Néstor Craviotto quedaría definida justamente este viernes. Mientras toda la fecha definitiva se jugará el domingo 23 de noviembre en simultáneo, el juego de los cartageneros será el lunes 24 por la noche, dado que no se juegan nada.

Durante este torneo, Real Cartagena no estuvo a la altura con Martín Cardetti que salió en agosto de la dirección técnica de la institución heroica. Recompuso con Néstor Craviotto, pero volverán a pasar otro año en la segunda división. El club sumará 14 años en el Torneo BetPlay en el 2026.