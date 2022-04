'Gio' Hernández cuestiona a sus jugadores por actitud en partido ante Llaneros : "algo pasó"

El fútbol colombiano está lleno de polémicas. Luego de lo vivido a finales del Torneo Betplay 2021 con el cuestionado ascenso de Unión Magdalena, otro suceso involucra al cuadro de Villavicencio. Esta vez en un partido frente al Atlético Fútbol Club dirigido por Giovani Hernández .

Vea también: "Necesitamos que conozca el FPC": Jesurún sobre el nuevo DT de la Selección

El avance del Torneo Betplay ha dejado una de las situaciones de mayor polémica en lo que va de la temporada. Luego de la derrota 3-1 ante Llaneros, 'Gio' Hernández cuestionó la actitud de sus jugadores dentro del terreno de juego.

Según el entrenador, hubo situaciones que no considera normales de parte de sus dirigidos.

Tras el partido de la segunda división, valido por la fecha 13 del todos contra todos, el 'principito' acudió a la rueda de prensa para señalar sus impresiones, luego de la caída en condición de local.

“Estoy mirando qué es lo que sucedió hoy, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro, ustedes saben a qué me refiero. Vamos a ser sinceros, yo he sido un buen perdedor, yo siempre salgo, doy la mano y doy la cara porque esto es fútbol, es de valientes, hoy pasó algo, algo pasó… Ustedes saben a qué me refiero, hay algo que le ha hecho daño al fútbol, ustedes saben, ustedes no son ningunos bobos señores periodistas, hay algo que le ha hecho daño al fútbol”, fijo el entrenador tras finalizar el encuentro.

El estratega remarcó nuevamente que vio a su equipo con una disposición poco habitual: “Lo que pasó con el equipo hoy no es fútbol, es otra cosa. Tengo la corazonada, la seguridad y la certeza, conozco a mi equipo, sé que me da y que no me da.

Le puede interesar: Se formó en Santa Fe y ahora llegaría a la MLS en 4 millones de dólares

Por ahora, no hay una reacción oficial por parte de la plantilla del club vallecaucano. El cuadro de la ciudad de Cali pelea por la clasificación y se encuentra a 2 puntos del grupo de los ocho con dos partidos pendientes por jugar.