Golpe en el FPC: un equipo tradicional cambiaría de ciudad

Los hinchas de un equipo del fútbol colombiano están por vivir una auténtica pesadilla, pues se rumora que en unas semanas se confirmará el cambio de sede del club de manera permanente, pese a que hace apenas un par de años el futuro era bastante esperanzador para tal institución.

Atlético Huila dejaría de jugar en Neiva y se cambiaría de ciudad definitivamente, pues la dirigencia del equipo ha analizado el presente del club y ha concluido que una renovación en su sede sería determinante para alcanzar algunos logros trazados.

Actualmente en el Torneo Betplay (segunda división del FPC), Huila ha luchado por ascender, pero se ha quedado en los cuadrangulares semifinales. Así fue que se colmó la paciencia de los dueños, y se empezó a buscar una alternativa.

¿Cuál será la nueva ciudad del Atlético Huila?

El Huila dejaría de jugar en Neiva, y se mudará a una nueva ciudad, la cual de momento no está confirmada, pero se estima que se oficialice en las próximas semanas, cuando finalice la participación del equipo en esta temporada.