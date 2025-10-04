Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 19:51
Golpe en el FPC: un equipo tradicional cambiaría de ciudad
En unas semanas se haría el anuncio oficial sobre el cambio de sede.
Los hinchas de un equipo del fútbol colombiano están por vivir una auténtica pesadilla, pues se rumora que en unas semanas se confirmará el cambio de sede del club de manera permanente, pese a que hace apenas un par de años el futuro era bastante esperanzador para tal institución.
Puede leer: [Foto] Filtran la camiseta alternativa de Colombia para el Mundial 2026
Atlético Huila dejaría de jugar en Neiva y se cambiaría de ciudad definitivamente, pues la dirigencia del equipo ha analizado el presente del club y ha concluido que una renovación en su sede sería determinante para alcanzar algunos logros trazados.
Actualmente en el Torneo Betplay (segunda división del FPC), Huila ha luchado por ascender, pero se ha quedado en los cuadrangulares semifinales. Así fue que se colmó la paciencia de los dueños, y se empezó a buscar una alternativa.
¿Cuál será la nueva ciudad del Atlético Huila?
El Huila dejaría de jugar en Neiva, y se mudará a una nueva ciudad, la cual de momento no está confirmada, pero se estima que se oficialice en las próximas semanas, cuando finalice la participación del equipo en esta temporada.
Cabe recordar que el dueño de Atlético Huila desde 2023 es el grupo empresarial ecuatoriano Sociedad Farlay S.A., vinculado a Independiente del Valle. Se ha hecho inversión e incluso se analizó la construcción de una sede deportiva, pero no ha habido mayor avance.
En lo deportivo, los resultados no son los mejores, pues el ascenso siempre ha sido el objetivo. Claro está que matemáticamente el Huila tiene chance de acceder a cuadrangulares y allí soñar con subir a primera división (siendo campeón del 2025-II y ganándole la gran final a Jaguares o la serie al mejor de la reclasificación).
Le puede interesar: Mundial sub 20: selección favorita quedó eliminada en fase de grupos
Aun así, la decisión ya parece tomada, y en unas semanas se confirmaría la marcha definitiva del Huila a otra ciudad, esto, luego de casi 35 años de fundación (29 de noviembre de 1990), lapso en el cual fue subcampeón de la primera división en dos ocasiones (2007-I y 2009-II) y en el que ganó una Liga y Copa Libertadores Femenina (2018).
Es menester enfatizar en que Atlético Huila viene jugando a puerta cerrada desde hace algunas semanas, pues el estadio Guillermo Plazas Alcid no está en condiciones para recibir público, ya que las obras fueron canceladas y literalmente se cae a pedazos.
Fuente
Antena 2