Huila explica la desaparición: "Es lo más responsable para el departamento"

Infortunadamente, las instalaciones del Atlético Huila ya no dan garantías para seguir jugando en el Estadio Guillermo Plazas Alcid. Los dueños del club huilense están buscando la manera de salir de Neiva y mudarse a Yumbo, Valle del Cauca en donde acogerán el Estadio Raúl Miranda para sus partidos en condición de local.

Sin duda alguna, esta noticia impacta fuertemente, pues, el Huila se mantiene como uno de los equipos tradicionales desde su fundación. De hecho, ha disputado dos finales, ambas como subcampeón. La situación por la que pasa el elenco de Neiva los haría salir de la ciudad y del departamento para renacer en Yumbo. Dejarán todo atrás y tendrán que buscar la reestructuración y nuevos hinchas.

Carmen Sánchez, vocera del grupo Independiente, y, por ende, vocera del Atlético Huila afirmó en Despierta Win de Win Sports que, efectivamente, habrá una mudanza por la situación que vive el estadio, algo que afirmó que no es de ahora, sino que lleva años.

CARMEN SÁNCHEZ CONTÓ CÓMO SE DIO LA SALIDA DE NEIVA

Evidentemente, la salida de Neiva representa un golpe fuerte para una ciudad de tradición futbolera y que tenía un club desde hace más de treinta años. En su historia, alegró a aficionados con las dos finales disputadas, y, además, con el título de la Liga Femenina y campeona de Copa Libertadores.

Carmen Sánchez indicó, “hace dos meses el municipio hizo público un informe de los riesgos del estadio con jugar con público. Hemos estado jugando a puerta cerrada que era una situación compleja y nos puso a trabajar para buscar alternativas para el 2026. DIMAYOR hizo una inspección al estadio y concluyeron que no contaba con condiciones necesarias para albergar competiciones de fútbol profesional”.

“Nuestra responsabilidad era encontrar alternativas y dentro de las opciones y conversaciones salió la oportunidad de trasladarse a Yumbo. Las conversaciones fueron muy alentadoras”, inició Carmen Sánchez. El tema del estadio viene desde hace casi diez años y el Huila no “tomó medidas cuando se alertaba riesgos de derrumbes. Los camerinos de los árbitros estaban debajo de esas zonas que podían tener derrumbes”.

Sin duda alguna, jugar a puerta cerrada golpeaba al club con su hinchada y de manera financiera, “por lo tanto, el estadio desde un informe técnico, el estadio no cumplía los requisitos mínimos”. La idea del Huila, pese a esto será seguir con el tema de las formativas junto con Independiente del Valle que ese ha sido el ADN del cuadro ecuatoriano.

YUMBO RECIBIÓ MUY BIEN EL TRASLADO DEL HUILA

Posteriormente, Carmen Sánchez afirmó que, “nuestro ADN está en las formativas, es un proyecto que tiene un gran impacto social y en ese contexto, se recibió muy bien por parte de las autoridades e incluso por los otros clubes que están en el Valle del Cauca”.

La posición de Carmen Sánchez al sentir de los hinchas que llevan años viendo al club en Neiva será algo difícil de llevar para los aficionados, “ha sido una decisión dura, no ha sido sencilla para todas las personas que componen las directivas y el staff. Se ha contemplado todas las alternativas y sabemos que para la gente de Neiva esto ha sido muy duro. La gente ha entendido que sin estadio no puede haber fútbol profesional. La mayor parte ha sido comprensiva. Hemos tratado de explicar, hemos pedido empatía en un contexto en donde no teníamos alternativas”.

Además del cambio de sede, Carmen Sánchez sentenció que, “el cambio en sí mismo representa algo enorme. Nuestra prioridad es el traslado del equipo profesional, necesitamos al equipo entrenando. Gradualmente se irá moviendo las formativas y la sede administrativa se mantiene en Neiva. Se va a cambiar el nombre del equipo como solicitud del municipio. Creemos que es lo más responsable para el departamento del Huila. No tiene sentido jugar en el Valle del Cauca con el nombre del Huila”.