Inter de Palmira vs. Cúcuta EN VIVO: ¿dónde ver? Torneo BetPlay HOY viernes

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Internacional de Palmira vs. Cúcuta Deportivo

El partido de la fecha 1 en los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2025-II, se llevará a cabo este viernes 31 de octubre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports, Win + Fútbol y también por la plataforma digital de Win Play.

Lea también: Rafael Dudamel rompió el silencio ante la dura crisis del Deportivo Pereira

En los Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso a través de la señal de Fanatiz USA, de igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes del partido por las redes sociales de los equipos, especialmente por sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30

ET Estados Unidos: 20:30 horas

PT Estados Unidos: 17:30 horas.