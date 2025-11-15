Cargando contenido

Jaguares y Cúcuta Deportivo en duelo por cuadrangulartes del Torneo BetPlay 2025-II
Torneo BetPlay
Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 14:50

Jaguares vs. Cúcuta EN VIVO: Torneo BetPlay 2025-II ¿dónde ver? HOY 15 de noviembre

Duelo de equipos que están invictos en esta fase de cuadrangulares.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Jaguares vs. Cúcuta 

El partido correspondiente a la fecha 4 de los cuadrangulares en el presente Torneo BetPlay, se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre a partir de las 4:10 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play. 

De igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente por sus cuentas oficiales de X. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 16:10 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10 horas 

ET Estados Unidos: 16:10 horas                                      

PT Estados Unidos: 13:10 horas. 

