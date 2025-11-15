Jaguares vs. Cúcuta EN VIVO: Torneo BetPlay 2025-II ¿dónde ver? HOY 15 de noviembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Jaguares vs. Cúcuta

El partido correspondiente a la fecha 4 de los cuadrangulares en el presente Torneo BetPlay, se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre a partir de las 4:10 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

De igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente por sus cuentas oficiales de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 16:10 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10 horas

ET Estados Unidos: 16:10 horas

PT Estados Unidos: 13:10 horas.