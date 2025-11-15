Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 14:50
Jaguares vs. Cúcuta EN VIVO: Torneo BetPlay 2025-II ¿dónde ver? HOY 15 de noviembre
Duelo de equipos que están invictos en esta fase de cuadrangulares.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Jaguares vs. Cúcuta
El partido correspondiente a la fecha 4 de los cuadrangulares en el presente Torneo BetPlay, se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre a partir de las 4:10 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.
Lea también: Duro golpe para Linda Caicedo; Real Madrid sufre lo peor en Liga F de España
De igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente por sus cuentas oficiales de X.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 16:10 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10 horas
ET Estados Unidos: 16:10 horas
PT Estados Unidos: 13:10 horas.
Fuente
Antena 2