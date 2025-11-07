Jaguares vs Inter Palmira EN VIVO 6 octubre: cómo ver Torneo BetPlay

Los encargados de darle continuidad a la fecha 2 de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay serán Jaguares vs Inter Palmira, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades para consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Jaguares tendrá la oportunidad de auspiciar como local en el inicio de esta nueva fecha de la competencia y está obligado a ganar para soñar desde ya con el título del segundo semestre aprovechando que ahorita está de manera parcial en la segunda casilla con 1 unidad tras haber debutado con empate ante Huila.

Mientras que la escuadra de Palmira cayó como local ante Cúcuta en el inicio de los cuadrangulares, lo que lo está dejando en la última casilla con cero puntos.

Siga Jaguares vs Inter Palmira EN VIVO 7 de octubre: hora y canal para ver Torneo BetPlay

El compromiso entre Jaguares vs Inter Palmira se jugará a partir de las 16:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 18:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada del Torneo BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports, Win Play y también podrá seguirla por medio de Antena 2.