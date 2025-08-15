Actualizado:
Jorge Luis Bernal podría ser nuevo técnico de club tradicional del FPC
El último club que dirigió el DT en Colombia fue Patriotas Boyacá en el 2021.
Varios clubes del fútbol colombiano tienen en sus planes cambiar de director técnico debido a que el rendimiento acumulado hasta ahora no es el mejor, y atendiendo que los torneos locales no están tan avanzados, nombrar a un nuevo 'timonel' parece una buena forma de recomponer el camino.
Y allí es donde aparece Jorge Luis Bernal, quien a sus 72 años tiene la chance de volver a oficiar como director técnico en Colombia, y lo haría en un equipo al cual ya supo dirigir y que firmó un buen desempeño bajo sus indicaciones.
Se ha tocado la posibilidad de que Jorge Luis Bernal sea el nuevo entrenador de Cúcuta Deportivo, equipo que milita en la segunda división y que recientemente cesó a Bernardo Redín de la dirección técnica. Durante los próximos días tendrían que avanzar las negociaciones.
Claro está que Bernal no era la opción principal del Cúcuta, sino que la dirigencia pretendía contratar a Jorge Luis Pinto, sin embargo el santandereano dijo públicamente que, pese al cariño que le tiene al equipo, no llegará bajo las circunstancias actuales.
En ese caso, Jorge Luis Bernal podría llegar a Cúcuta para tener su segundo ciclo en el cuadro fronterizo, recordando que en 2007 ya prestó sus servicios para ese equipo y genera buena recordación entre los hinchas.
¿Cómo le fue a Jorge Luis Bernal como técnico del Cúcuta?
Jorge Luis Bernal asumió como entrenador de Cúcuta Deportivo en 2007, año en el cual afrontó 60 partidos y llegó a semifinales de la Copa Libertadores de América, donde fue eliminado por Boca Juniors.
Infortunadamente para Bernal, nunca ha salido campeón de la primera división del fútbol colombiano, pues apenas tiene un título en la liga venezolana cuando estuvo al frente de Sport Marítimo en 1988.
Se espera que en unos días se confirme quién será el nuevo director técnico de un Cúcuta Deportivo que espera meterse en la pelea por ascender a la Liga Betplay.
