Jorge Luis Bernal podría ser nuevo técnico de club tradicional del FPC

Varios clubes del fútbol colombiano tienen en sus planes cambiar de director técnico debido a que el rendimiento acumulado hasta ahora no es el mejor, y atendiendo que los torneos locales no están tan avanzados, nombrar a un nuevo 'timonel' parece una buena forma de recomponer el camino.

Y allí es donde aparece Jorge Luis Bernal, quien a sus 72 años tiene la chance de volver a oficiar como director técnico en Colombia, y lo haría en un equipo al cual ya supo dirigir y que firmó un buen desempeño bajo sus indicaciones.

Se ha tocado la posibilidad de que Jorge Luis Bernal sea el nuevo entrenador de Cúcuta Deportivo, equipo que milita en la segunda división y que recientemente cesó a Bernardo Redín de la dirección técnica. Durante los próximos días tendrían que avanzar las negociaciones.

Claro está que Bernal no era la opción principal del Cúcuta, sino que la dirigencia pretendía contratar a Jorge Luis Pinto, sin embargo el santandereano dijo públicamente que, pese al cariño que le tiene al equipo, no llegará bajo las circunstancias actuales.