Jorge Luis Pinto agranda polémica por el ascenso: "no me interesa lo que dice la Dimayor"

Sin duda, la definición de los ascensos en el fútbol colombiano han dado de que hablar, pues la interpretación del reglamento ha generado que ter equipos busquen los dos cupos para volver a la máxima categoría.

Vale la pena destacar que el ascenso en Colombia se define de la siguiente forma: el ganador de la gran final entre los campeones del primer y segundo semestre de año; y el vencedor entre el perdedor de la gran final y el mejor equipo de la reclasificación.

Pues bien, de momento Unión Magdalena se prepara para enfrentar a Llaneros en el primer compromiso de la final del semestre, aunque Real Cartagena espera conocer los resultados de dicha final, lo cierto es que el mismo entrenador del equipo samario reconoció que su equipo se encuentra concentrado en la final.

"Le he dicho a mi equipo que no me interesa lo que dice la Dimayor, que la demanda, que el reglamento, qué ponen, qué reclaman. Lo único que tengo en mente es ganar los dos partidos. Y en eso quiero que nos concentremos. En jugar bien, en manejar tácticamente bien los dos partidos. En buscar el resultado, en proponerle al contrario y asegurar nuestra clasificación. Eso lo tenemos en la mente y eso le he pedido al equipo. Que se mentalice en eso, que no piensen en lo que dijo la Dimayor, en lo que dijo Llaneros, en lo que dijo Cartagena, que el reglamento, que no sé qué. Nosotros solamente pensamos en eso", dio a conocer Jorge Luis Pinto.

Del mismo modo, el mandamás reconoció que no se encuentra interesado en las especulaciones de las redes sociales de sabotear el partido para que tanto Llaneros como Unión Magdalena logren el ascenso.

"Ni yo me presto ni sé cómo se podría hacer. Yo no sé cómo, yo no he podido entender. ¿Entonces el empate nos sirve a los dos? Yo no sabía eso. Bueno, pero no, no, yo no pienso en eso. Yo ni quiero saber más del reglamento. Mi reglamento es ganar los dos partidos, y punto", concluyó.