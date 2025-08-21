Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 16:05
Julio Comesaña y Juan Carlos Osorio recibieron oferta para volver al FPC
Los dos entrenadores llevan tres años sin ejercer en el fútbol colombiano.
En los últimos días una de las tendencias en el fútbol colombiano pasa por los equipos que están en proceso de cambio de entrenador y la cantidad de opciones que han sonado, incluso tocando a algunos que llevan años sin dirigir en este país.
Así es que como ha habido acercamientos con Juan Carlos Osorio y Julio Avelino Comesaña, dos entrenadores muy recordados en el balompié nacional, quienes ya han sabido salir campeones y se convirtieron en referentes de algunos equipos por los que pasaron.
Puede leer: [Video] Egan luce confiado y anuncia que va por el título de Vuelta a España
El equipo que ofertó por Comesaña y Juan Carlos Osorio
Pues bien, Julio Avelino Comesaña y Juan Carlos Osorio fueron buscados por Real Cartagena, equipo que aspira a volver a la primera división del fútbol colombiano a final de año; ambos como alternativa ante la probable negativa de Hernán Torres, quien rompería el principio de acuerdo con los Heroicos para convertirse en el nuevo técnico de Millonarios.
La información fue suministrada este jueves 21 de agosto en el programa 'En la Jugada' de La FM, donde además mencionaron que los dos entrenadores ya respondieron a los respectivos ofrecimientos de Real Cartagena.
Tanto Osorio como Comesaña habrían desistido de llegar a la dirección técnica de Real Cartagena, atendiendo que no está en sus planes dirigir a un equipo de segunda división. Incluso sería un tanto extraño verlos en el torneo de ascenso colombiano.
En ese orden de ideas, los dos entrenadores continúan en calidad de 'libres', y a la expectativa por alguna oferta que pueda surgir en los próximos días. Juan Carlos Osorio viene de dirigir a Xolos de Tijuana hasta marzo de este año, mientras que la última experiencia de Julio Avelino Comesaña en el banquillo fue en 2022 al frente de Junior.
Le puede interesar: [Video] Pelea entre Leonardo Castro e hinchas de Millonarios en la tribuna
¿Cuál será el nuevo entrenador de Real Cartagena?
Toma fuerza la posibilidad de que Real Cartagena sume a Néstor Craviotto o Jorge Luis Pinto como su nuevo director técnico, pese a que apenas ha habido los primeros acercamientos. En los próximos días se espera que quede definido el nuevo entrenador del equipo.
Fuente
Antena 2