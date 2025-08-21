Julio Comesaña y Juan Carlos Osorio recibieron oferta para volver al FPC

En los últimos días una de las tendencias en el fútbol colombiano pasa por los equipos que están en proceso de cambio de entrenador y la cantidad de opciones que han sonado, incluso tocando a algunos que llevan años sin dirigir en este país.

Así es que como ha habido acercamientos con Juan Carlos Osorio y Julio Avelino Comesaña, dos entrenadores muy recordados en el balompié nacional, quienes ya han sabido salir campeones y se convirtieron en referentes de algunos equipos por los que pasaron.

El equipo que ofertó por Comesaña y Juan Carlos Osorio

Pues bien, Julio Avelino Comesaña y Juan Carlos Osorio fueron buscados por Real Cartagena, equipo que aspira a volver a la primera división del fútbol colombiano a final de año; ambos como alternativa ante la probable negativa de Hernán Torres, quien rompería el principio de acuerdo con los Heroicos para convertirse en el nuevo técnico de Millonarios.

La información fue suministrada este jueves 21 de agosto en el programa 'En la Jugada' de La FM, donde además mencionaron que los dos entrenadores ya respondieron a los respectivos ofrecimientos de Real Cartagena.