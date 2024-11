"Nos dieron por muertos y aquí estamos": Real Cartagena 'revive' en Torneo BetPlay

Los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay de 2024 están a punto de llegar a su fin y las emociones se vivirán hasta la última fecha, ya que no hay nada seguro en ninguno de los grupos. En el Grupo A, Cúcuta tiene ocho unidades, Real Soacha también cuenta con ocho y Unión Magdalena cierra el top 3 con siete puntos. Mientras que en el Grupo B las opciones también están claras para Llaneros y Real Cartagena, quienes cuentan con nueve unidades, e incluso Orsomarso podría llegar a sorprender puesto que tiene siete puntos.

Todo se definirá en la última jornada de los cuadrangulares y uno de los equipos favoritos a clasificar a la final y de paso luchar por el ascenso es Real Cartagena, equipo que poco a poco ha venido sorprendiendo de gran manera en la temporada de clausura de 2024 desde que Sebastián Viera, ex futbolista y múltiple campeón del fútbol profesional colombiano, tomó las riendas del equipo.

El uruguayo de 41 años comenzó su carrera como director técnico profesional en el banquillo de Real Cartagena desde el 20 de agosto del presente año. Desde entonces, el cuadro 'auriverde' inició una nueva etapa llena de éxitos y resultados positivos que lo llevaron a quedar como tercero del "todos contra todos" y de paso sellar su clasificación a los cuadrangulares con 32 unidades obtenidas en 10 victorias, dos empates y cuatro derrotas.

En la fase de los cuadrangulares todo parecía indicar que su clasificación estaba perdida, no comenzaron con el pie derecho y cayeron en dos de los cuatro partidos que habían disputado hasta el momento, siendo goleado 5-1 contra Llaneros y también perdiendo contra Quindío. Por fortuna el equipo se supo reponer y "levantó cabeza" venciendo a Orsomarso, Quindío y al líder, Llaneros, en condición de local, dejando sorprendidos a todos aquellos que dijeron que el equipo "ya estaba muerto", tal como comentó Miguel Murillo.

"Venimos de tener un golpe muy duro el partido pasado, el equipo lo sintió mucho y mucha gente por ahí nos dio por muertos, pero nosotros puertas adentro nos hicimos muy fuertes, mantuvimos la fe de que podíamos darle vuelta a la situación. Por ahí venía ya terminando mi recuperación, los compañeros y el cuerpo técnico me hicieron sentir muy importante y esa era la idea hoy, sabía que desde el momento que me tocaba entrar tenía que hacer mi trabajo y la confianza que me dieron la retribuyo con un gol bonito y los tres puntos".