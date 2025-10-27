Oficial: el equipo tradicional del FPC que seguirá en la B en el 2026

Terminó la fase regular del Torneo BetPlay que es el primer paso para definir a los dos clubes que ascenderán para la Liga BetPlay del próximo año. Jaguares de Córdoba ya cuenta con la ventaja después de haber quedado campeón en el primer semestre y podría revalidarlo al haber cerrado las 16 fechas como líder con 37 unidades.

Este lunes se jugaron los partidos en simultáneo que tenían incidencia clara en la tabla de posiciones para definir a los últimos clasificados. Por un lado, se enfrentaron Deportes Quindío y Real Cartagena en el Estadio Centenario de Armenia y Jaguares de Córdoba contra Boca Juniors de Cali. Los vallecaucanos, los quindianos y los cartageneros tenían que definir los últimos boletos.

EL PRIMER EQUIPO TRADICIONAL DEL FPC QUE SE QUEDARÁ EN LA B PARA EL 2026

Con la necesidad de dar el golpe y eliminar a Boca Juniors de Cali, Deportes Quindío arrancó su partido ante Real Cartagena con la desventaja de sumar 22 puntos, mismos que el cuadro vallecaucano que estaba en la octava casilla, pero la diferencia de gol favorecía al equipo caleño.

En ese orden de ideas, si Deportes Quindío ganaba y Boca Juniors empataba o perdía frente a Jaguares de Córdoba, los ‘Cuyabros’ confirmarían la clasificación para los cuadrangulares semifinales. Además, si se daban estos resultados, Real Cartagena también sellaba su entrada a los ocho.

De esos clubes, el único que se mantuvo con el rótulo de un tradicional del FPC fue nada más ni nada menos que Real Cartagena. Boca Juniors de Cali se quedó con la última casilla, mientras que el Deportes Quindío terminó eliminado de la primera fase. Deberá esperar con el anhelo de volver a la máxima categoría en 2027.

Deportes Quindío tenía que respetar su casa ante los cartageneros. Sumar de a tres los dejaba listos en la clasificación para los cuadrangulares sin importar qué pasara entre Jaguares de Córdoba y Boca Juniors de Cali. Además, haber clasificado los dejaba con grandes opciones para poder pelear por el ascenso.

Infortunadamente, Quindío no pudo con el Real Cartagena empatando sin goles durante los 90 minutos. Boca clasificó gracias a la diferencia de gol, pues, los quindianos igualaron con 22 unidades con los vallecaucanos, pero se quedaron afuera por un gol de diferencia entre los dos clubes.

UN AÑO MÁS EN LA SEGUNDA DIVISIÓN

Para el Deportes Quindío el ascenso era cortar una racha negativa de tres años sin poder estar en la primera categoría. Estuvo en el 2021 en la Liga BetPlay y por la tabla del descenso cayó a la segunda división. En 2022, el conjunto ‘Cuyabro’, uno de los campeones del Fútbol Profesional Colombiano perdió la categoría.

Quindío fue el único de los grandes del Torneo BetPlay en no poder sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales, pues, Jaguares, Cúcuta, Patriotas, Atlético Huila y Real Cartagena sí hicieron lo propio para estar en las fases finales y soñar con la posibilidad de ascender.