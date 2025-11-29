Oficial: Fredy Montero fue anunciado por un equipo para 2026

Fredy Montero ya tiene equipo para 2026. El delantero fue anunciado en la noche del viernes 28 de noviembre como jugador de Real Cartagena, confirmando así su continuidad en el club heroico para la próxima temporada.

La noticia sorprendió a parte de la afición, pues en días recientes se había especulado con su salida debido a los cambios internos del equipo para 2026. Sin embargo, el goleador llegó finalmente a un acuerdo con la dirigencia.

Estadísticas de Fredy Montero con Real Cartagena

Montero venía de una campaña sobresaliente con Real Cartagena: 30 goles en 40 partidos durante 2025, cifras que despertaron el interés de varios clubes del fútbol colombiano, especialmente equipos de primera división.

A pesar de esos acercamientos, el atacante de 38 años decidió mantener el proyecto que ya había iniciado en Cartagena, donde ha encontrado continuidad, protagonismo y comodidad dentro de la plantilla.