Sáb, 29/11/2025 - 10:33
Oficial: Fredy Montero fue anunciado por un equipo para 2026
El atacante atlanticense viene de anotar 30 goles en este 2025 con Real Cartagena.
Fredy Montero ya tiene equipo para 2026. El delantero fue anunciado en la noche del viernes 28 de noviembre como jugador de Real Cartagena, confirmando así su continuidad en el club heroico para la próxima temporada.
La noticia sorprendió a parte de la afición, pues en días recientes se había especulado con su salida debido a los cambios internos del equipo para 2026. Sin embargo, el goleador llegó finalmente a un acuerdo con la dirigencia.
Estadísticas de Fredy Montero con Real Cartagena
Montero venía de una campaña sobresaliente con Real Cartagena: 30 goles en 40 partidos durante 2025, cifras que despertaron el interés de varios clubes del fútbol colombiano, especialmente equipos de primera división.
A pesar de esos acercamientos, el atacante de 38 años decidió mantener el proyecto que ya había iniciado en Cartagena, donde ha encontrado continuidad, protagonismo y comodidad dentro de la plantilla.
Su permanencia llega tras semanas de incertidumbre deportiva e institucional, luego del frustrado ascenso del equipo a la Liga Betplay 2026. En medio de ese contexto, la renovación del goleador se convierte en una noticia clave para el club.
El acuerdo asegura que Montero siga siendo la referencia ofensiva del Real Cartagena, que busca reordenarse y competir nuevamente por el ascenso en la próxima temporada del Torneo Betplay.
El delantero, con amplia trayectoria nacional e internacional, prolongará así una carrera que sigue vigente y productiva, respaldado por su promedio anotador y su experiencia.
Con su continuidad confirmada, Real Cartagena tendrá nuevamente a Montero como su principal carta en ataque para afrontar los retos de 2026.
🔰 EL BUEN HIJO SE QUEDA EN CASA— Real Cartagena (@RealCartagena) November 29, 2025
👏🏼 Fredy Montero continuará en el auriverde!
🟡🟢 “Cartagena me enamoró. Yo creo en el ascenso”, afirmó el goleador más querido en la historia del Real Cartagena 🔥🟡🟢#RealEsCartagena pic.twitter.com/JVNMcbhjZO
