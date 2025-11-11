Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 19:20
Oficial: definido el primer equipo ascendido a la Liga Betplay 2026
Pese a que los cuadrangulares apenas van por la tercera jornada, ya se conoció un ascenso.
Este martes 11 de noviembre quedó confirmado el primer equipo ascendido a la Liga Betplay 2026, pues debido a las circunstancias, no fue necesario esperar al final del certamen para conocer al nuevo participante de la A.
Equipos que ascienden en el fútbol colombiano para 2026
Jaguares de Córdoba se convirtió en el primer equipo ascendido a la Liga Betplay para 2026, pues se hizo inalcanzable en la tabla de reclasificación y al ser el campeón del primer semestre, se aseguró en primera.
Todo pasa porque Jaguares disputó este martes su partido de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales, donde empató 2-2 ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, y llegó a 93 puntos en la tabla de reclasificación anual, lo que lo hace inalcanzable.
Además, Jaguares viene de ser campeón del primer semestre del Torneo Betplay, por lo que se aseguró inicialmente un lugar en la 'gran final' -frente al ganador del 2025-II- para definir el primer ascenso; el segundo ascenso lo jugará el que pierda dicha final ante el mejor equipo de la reclasificación.
Pero, en vista de que Jaguares ya ganó un torneo y seguramente será líder de la reclasificación, se aseguró anticipadamente el ascenso a la Liga Betplay 2026, y ya lo celebra a través de sus redes sociales, inclusive.
¿Por qué Jaguares ya ascendió a la Liga Betplay?
Y es que, si en el peor de los casos, Jaguares jugara la 'gran final' ante el campeón del 2025-II y la perdiera, tendría chance de disputar el segundo ascenso contra el mejor de la reclasificación, pero como justamente es este equipo el que ocupa dicha casilla, se da por sentado que ya está en primera división.
De hecho, Dimayor explicó el caso en su reglamento, y allí indica que: "Si el club que pierde la Gran Final del Torneo BetPlay DIMAYOR, es el mismo club que ocupa la primera (1ª) posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo BetPlay DIMAYOR, ascenderá a la Primera División. En este caso no se disputará el Repechaje Torneo BetPlay DIMAYOR 2024".
Así las cosas, Jaguares vuelve a la primera división del fútbol colombiano luego de apenas un año de ausencia, pues había descendido en 2024. Este club tiene apenas 13 años de historia, de los cuales ha disputado tres en segunda (2013-2014 y 2025) y diez en primera (2015-2024).
¡Ascendimos, familia celeste! 🐆💙— Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 11, 2025
Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día. Oficialmente estamos de regreso en la primera división del fútbol colombiano.
¡A celebrar, que esto es de todos! ¡Vamos Jaguares! 🔥⚽🎉 pic.twitter.com/nohuKgT2hC
