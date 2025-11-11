Oficial: definido el primer equipo ascendido a la Liga Betplay 2026

Este martes 11 de noviembre quedó confirmado el primer equipo ascendido a la Liga Betplay 2026, pues debido a las circunstancias, no fue necesario esperar al final del certamen para conocer al nuevo participante de la A.

Equipos que ascienden en el fútbol colombiano para 2026

Jaguares de Córdoba se convirtió en el primer equipo ascendido a la Liga Betplay para 2026, pues se hizo inalcanzable en la tabla de reclasificación y al ser el campeón del primer semestre, se aseguró en primera.

Todo pasa porque Jaguares disputó este martes su partido de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales, donde empató 2-2 ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, y llegó a 93 puntos en la tabla de reclasificación anual, lo que lo hace inalcanzable.

Además, Jaguares viene de ser campeón del primer semestre del Torneo Betplay, por lo que se aseguró inicialmente un lugar en la 'gran final' -frente al ganador del 2025-II- para definir el primer ascenso; el segundo ascenso lo jugará el que pierda dicha final ante el mejor equipo de la reclasificación.