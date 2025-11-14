Otro equipo tradicional del FPC desaparecerá en 2026: hubo triste comunicado

Desde hace unos meses se ha venido hablando de los cambios estructurales de algunos clubes que cambiarán la historia para siempre en las siguientes ediciones de la Liga BetPlay. La Equidad se despidió del profesionalismo y ahora pasará a llamarse Internacional de Bogotá, aunque la idea es mantener el Estadio Metropolitano de Techo como su casa.

Además del cuadro bogotano, el Atlético Huila estaba esperando el aval para poder salir de Neiva, después de que cerraran de manera temporal el Estadio Guillermo Plazas Alcid por los fallos estructurales dentro de las instalaciones del recinto deportivo.

El primer paso para salir de Neiva se dio en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay cuando adoptaron al Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué como la sede para acoger los partidos de local. Sin embargo, la idea es que, a partir del 2026, se puedan mudar de manera completa a Yumbo, Valle del Cauca. Esta mudanza significará también cambios en su razón social.

Y es que, además del anuncio de la salida a otro departamento de Colombia, el club también anunció que, a partir del 2026 dejará de existir con el nombre de Atlético Huila y tendrá un nuevo nombre que darán a conocer próximamente. Por lo pronto, lo que ya está más que definido es que el siguiente año se mudarán a Yumbo.

DIMAYOR RECIBIÓ COMUNICADO DEL CAMBIO DE SEDE Y NOMBRE DE ATLÉTICO HUILA

Ante la imposibilidad de jugar en el Estadio Guillermo Plazas Alcid por el informe del Municipio de Neiva que impidió contar con público por las fallas estructurales, Atlético Huila se vio en la necesidad de buscar alternativas para el futuro. Por esta razón, tomaron cartas en el asunto y le pidieron a la DIMAYOR el traslado inmediato a Yumbo, Valle del Cauca.

No solo se mudarían de sede, sino que todo apunta a que por requerimiento del Municipio de Yumbo tendrán que cambiar la razón social que significaría “no disputar sus partidos en el nuevo emplazamiento bajo el nombre Atlético Huila”. Además, afirman que la situación incontrolable llevó a tomar esta decisión para volver a contar con su hinchada.

“Tras un profundo análisis de esta crisis, se ha tomado la difícil decisión de solicitar a la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, el traslado de nuestra sede al municipio de Yumbo, Valle del Cauca, solicitud que se presentó una vez alcanzado un acuerdo con dicha administración municipal”, mantiene el comunicado.

Además, afirmaron que, “de igual manera, informamos que, al recibir la aprobación por parte de DIMAYOR y en cumplimiento a un estricto requerimiento del Municipio de Yumbo, el Club no disputará sus partidos en el nuevo emplazamiento bajo el nombre de Atlético Huila”. Un comunicado triste que acaba con la existencia de un equipo dos veces subcampeón de Colombia.