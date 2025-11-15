Patriotas vs. Boca Juniors de Cali EN VIVO: Torneo BetPlay ¿dónde ver? HOY sábado

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Patriotas vs. Boca Juniors de Cali

El partido correspondiente a la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente edición del Torneo BetPlay, se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre a partir de las 6:20 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

De igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente por sus cuentas oficiales de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 horas

ET Estados Unidos: 18:20 horas

PT Estados Unidos: 15:20 horas.