Patriotas y Boca Juniors de Cali se enfrentan por cuadrangulares del Torneo BetPlay 2025-II
Sáb, 15/11/2025 - 16:08

Patriotas vs. Boca Juniors de Cali EN VIVO: Torneo BetPlay ¿dónde ver? HOY sábado

El equipo boyacense necesita el triunfo para seguir peleando por el cupo a la final.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Patriotas vs. Boca Juniors de Cali 

El partido correspondiente a la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente edición del Torneo BetPlay, se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre a partir de las 6:20 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play. 

De igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente por sus cuentas oficiales de X. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 horas 

ET Estados Unidos: 18:20 horas                                      

PT Estados Unidos: 15:20 horas. 

