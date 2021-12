Pedro Franco, capitán de Fortaleza, se despachó: "Sentimos un inmenso dolor"

Siguen saliendo reacciones sobre el polémico partido entre Llaneros y Unión Magdalena que definió el descenso del fútbol colombiano. El 'Ciclón' finalmente será el equipo que estará en la primera división del fútbol colombiano luego de remontarle en los últimos minutos del partido -de manera polémica- al conjunto de Villavicencio.

Pedro Franco, capitán de Fortaleza, no ocultó su tristeza por lo que pasó y se despechó en redes sociales. El defensor escribió una carta donde demuestra la gran tristeza que siente al no poder estar en primera división el próximo año por el hecho ocurrido.

“Hoy con más calma después de lo sucedido ayer solo puedo manifestar como capitán de Fortaleza este semestre el inmenso dolor que sentimos. No por no haber ganado nuestro partido, pues esta tranquilidad que competimos lealmente y deportivamente no conseguimos ganarlo, eso hace parte del deporte que amamos y debemos aceptarlo con altura”, expresó.

El exjugador de Millonarios manifestó que le duele mucho que otros colegas del fútbol se hayan prestado para eso, refiriéndose a que los jugadores de Llaneros se quedaron quietos y dejaron que el Unión metiera el gol.

“Lo más doloroso del día de ayer es ver cómo colegas con aspiraciones, como todos los futbolistas, con sueños en sus carreras más allá de este semestre y representando a su familia, equipo, ciudad y en general al fútbol de nuestro país, se prestan para conspirar y ascender a un equipo que mediante su mérito deportivo no había podido conseguir un resultado que lo llevara a ascender”, concluyó.

Cabe anotar que lo ocurrido en este partido será motivo de investigación exhaustiva en busca de resolver el problema y encontrar culpables.