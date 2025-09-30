Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 10:41
Polémica en el Torneo Betplay: Real Cartagena lanzó controvertido mensaje tras la derrota
Real Cartagena cayó 2-1 frente a Jaguares con una gran polémica arbitral.
Real Cartagena y Jaguares se enfrentaron por la fecha 12 del finalización del torneo Betplay, en un partido parejo en el que el equipo visitante empezó ganando la polémica se desató en los minutos finales. El árbitro Alejandro Moncada sancionó un penal con el tiempo prácticamente cumplido y con este el equipo local logró la remontada ganando el partido en la última jugada con doblete de Andrés Renteria.
La jugada del penal es realmente dudosa y así mismo lo ven tanto jugadores como staff del Real Cartagena que no se guardó nada y lanzó polémico mensaje en redes sociales.
Podría venirse fuerte sanción
Apenas finalizado el partido como es costumbre en los equipos de futbol, a través de sus redes sociales el Real Cartagena informó el resultado, sin embargo, lo polémico viene después cuando aparte de contar la derrota le tiraron fuerte comentario al árbitro del encuentro criticando su actuación y sus decisiones.
Si bien es normal ver a los equipos quejándose de las decisiones arbitrales en este caso al ser una publicación oficial las repercusiones pueden ser mucho más drásticas, sobre todo por lo tajante que es la Dimayor en cuanto al respeto a los árbitros.
🔰 Finaliza el partido en Montería— Real Cartagena (@RealCartagena) September 30, 2025
Felicitamos al árbitro, Alejandro Moncada, por ser la figura del partido. Muy difícil jugar contra 12…
Jaguares 2️⃣-1️⃣ REAL CARTAGENA
⚽️ Fredy Montero#TorneoBetplayII2025 #LoHaremosREAL pic.twitter.com/Gbo324Mwqe
Una irónica felicitación que termina viéndose más agresiva que otra cosa. Por ahora el Real Cartagena debe concentrarse en los dos partidos que le quedan para asegurar su cupo entre los clasificados y pelear por un lugar en la Liga Betplay para el próximo semestre. El conjunto dirigido por Craviotto tiene que enfrentar a Atlético FC y a Barranquilla FC en las últimas jornadas.
Fuente
Antena 2