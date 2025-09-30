Polémica en el Torneo Betplay: Real Cartagena lanzó controvertido mensaje tras la derrota

Real Cartagena y Jaguares se enfrentaron por la fecha 12 del finalización del torneo Betplay, en un partido parejo en el que el equipo visitante empezó ganando la polémica se desató en los minutos finales. El árbitro Alejandro Moncada sancionó un penal con el tiempo prácticamente cumplido y con este el equipo local logró la remontada ganando el partido en la última jugada con doblete de Andrés Renteria.

La jugada del penal es realmente dudosa y así mismo lo ven tanto jugadores como staff del Real Cartagena que no se guardó nada y lanzó polémico mensaje en redes sociales.