Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 14:57
Programación de la última fecha de cuadrangulares del Torneo Betplay
Se definen los dos finalistas del segundo semestre de 2025. Hay cinco equipos con opciones de clasificar.
La sexta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II ya tiene programación oficial y llegará con máxima tensión. Cinco equipos mantienen viva la pelea por llegar a la final del segundo semestre.
Puede leer: Facundo Boné NO llegaría a Millonarios pero sí a otro club bogotano
En el grupo A, los tres candidatos son Atlético Huila, Cúcuta Deportivo y Jaguares, este último ya ascendido a la Liga BetPlay por haber sido campeón del primer semestre y líder de la reclasificación anual.
En el grupo B, la definición será un mano a mano entre Real Cundinamarca y Patriotas, únicos clubes que llegan con opciones matemáticas de avanzar.
La Dimayor determinó que todos los partidos determinantes para clasificar a la final se disputen el domingo 23 de noviembre a las 3:30 p. m., garantizando simultaneidad en los marcadores.
En ese horario se jugarán: Cúcuta vs Internacional de Palmira, Patriotas vs Real Cundinamarca y Jaguares vs Atlético Huila. La fecha cerrará el lunes 24 con Boca Juniors de Cali vs Real Cartagena a las 7:00 p. m.
En las cuentas del grupo A, Cúcuta necesita ganarle a Internacional de Palmira y esperar que Huila no derrote a Jaguares en Montería para avanzar a la final.
Huila clasificará si vence a Jaguares, siempre que Cúcuta no gane. También podría avanzar con un empate, pero solo si los motilones pierden en su partido.
Le puede interesar: Deportivo Cali anunció oficialmente su nuevo nombre
Jaguares, pese a estar ascendido, aún puede llegar a la final: debe ganarle a Huila y esperar que Cúcuta no supere a Internacional como local.
En el grupo B, la ecuación es más simple: Real Cundinamarca clasificará con un empate en su visita a Patriotas, mientras que el equipo boyacense está obligado a ganar para quedarse con el cupo.
Fuente
Antena 2