Programación de la última fecha de cuadrangulares del Torneo Betplay

La sexta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II ya tiene programación oficial y llegará con máxima tensión. Cinco equipos mantienen viva la pelea por llegar a la final del segundo semestre.

En el grupo A, los tres candidatos son Atlético Huila, Cúcuta Deportivo y Jaguares, este último ya ascendido a la Liga BetPlay por haber sido campeón del primer semestre y líder de la reclasificación anual.

En el grupo B, la definición será un mano a mano entre Real Cundinamarca y Patriotas, únicos clubes que llegan con opciones matemáticas de avanzar.

La Dimayor determinó que todos los partidos determinantes para clasificar a la final se disputen el domingo 23 de noviembre a las 3:30 p. m., garantizando simultaneidad en los marcadores.

En ese horario se jugarán: Cúcuta vs Internacional de Palmira, Patriotas vs Real Cundinamarca y Jaguares vs Atlético Huila. La fecha cerrará el lunes 24 con Boca Juniors de Cali vs Real Cartagena a las 7:00 p. m.