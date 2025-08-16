Quinto técnico que dice adiós este semestre en el fútbol colombiano; hay reemplazo

Cuando los resultados no acompañan a los equipos, generalmente las directivas toman acciones con los entrenadores de turno, esto, sabiendo que es más sencillo reemplazar a un director técnico que a varios jugadores de la plantilla.

Pues bien, en las últimas horas se dio conocer una información que pone afuera a un director técnico del fútbol colombiano, quien como consecuencia de los malos resultados dejará su cargo en medio del desarrollo de la competencia en este segundo semestre del año.

