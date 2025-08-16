Actualizado:
Sáb, 16/08/2025 - 17:23
Quinto técnico que dice adiós este semestre en el fútbol colombiano; hay reemplazo
Las directivas del club decidieron dar por finalizado el proyecto deportivo del entrenador.
Cuando los resultados no acompañan a los equipos, generalmente las directivas toman acciones con los entrenadores de turno, esto, sabiendo que es más sencillo reemplazar a un director técnico que a varios jugadores de la plantilla.
Pues bien, en las últimas horas se dio conocer una información que pone afuera a un director técnico del fútbol colombiano, quien como consecuencia de los malos resultados dejará su cargo en medio del desarrollo de la competencia en este segundo semestre del año.
Lea también: [Video] Luis Díaz marcó su primer gol en Bayern Múnich; vale un título
En otras noticias: habrá tercera categoría en el fútbol colombiano
Quinto técnico que dice adiós en el fútbol colombiano
Tras las salidas confirmadas de Jonathan Risueño en Patriotas, de Bernando Redín en Cúcuta Deportivo y también de Alexis García y posteriormente de Gerardo Bedoya en el Unión Magdalena, se les suma el adiós del entrenador argentino Martín Alejandro Cardetti.
El estratega del Real Cartagena venía de sufrir una derrota en condición de local por 2-0 ante el Real Santander, compromiso por la sexta fecha del Torneo BetPlay 2025-II, donde el conjunto ‘heroico’ obtuvo su primera derrota en esta competencia, sin embargo, solo había podido ganar un partido y empatado los tres restantes.
Martín Cardetti dejó de ser técnico de Real Cartagena. Roberto "Bobby" Camargo dirigirá el lunes ante Leones.— Lucho Anaya (@LuchoAnayaG) August 16, 2025
Hernán Torres es, de momento, el más firme candidato a remplazar a Cardetti. El técnico ibaguereño está fuera del país, y regresará a mitad de semana.
Real Cartagena ya tendría listo el reemplazo de Cardetti
A falta de información oficial del Real Cartagena acerca de la salida de Martín Cardetti, reportes del medio Primer Tiempo de Bolívar indican que el conjunto cartagenero ha decidido finalizar ese vínculo y que Roberto "Bobby" Camargo se hará cargo del club de manera interina hasta que contraten un nuevo entrenador.
De igual manera, la fuente menciona que el nombre del técnico Hernán Torres (campeón de Liga BetPlay con Millonarios y Deportes Tolima) surge como una de las opciones más fuertes que tienen las directivas del Real Cartagena para reemplazar a Cardetti.
Fuente
Antena 2