Real Cartagena anunció a su nuevo técnico; ya fue campeón en Colombia
El cuadro Heroico iba tras los servicios de Hernán Torres, pero este entrenador se decantó por Millonarios.
Real Cartagena fue uno de los equipos que se quedó sin director técnico durante este segundo semestre de 2025, pues recientemente Martín Cardetti fue destituido de su cargo, y a partir de allí la dirigencia junto al alcalde de la ciudad inició la búsqueda de su remplazo.
Inicialmente los esfuerzos iban dirigidos a que fuera Hernán Torres el nuevo técnico de Real Cartagena, e incluso el alcalde Dumek Turbay dialogó con el ibaguereño, a quien comprometió públicamente -en buenos términos- para llegar, pero finalmente el DT se decantó por una oferta de Millonarios, aunque aún no ha sido oficializado.
En ese caso, el club tuvo que mirar alternativas para la dirección técnica, y luego de recibir un 'no' de Jorge Luis Pinto y estudiar a Alexis Henríquez, en la noche del jueves 21 de agosto se hizo oficial al nuevo entrenador de Real Cartagena.
¿Quién es el nuevo técnico de Real Cartagena?
Finalmente Néstor Craviotto fue anunciado como nuevo director técnico de Real Cartagena, pues el argentino se acogió a las condiciones y cumplió con ciertos requerimientos que realizó la dirigencia del club y el actual alcalde de la ciudad.
A través de un comunicado, el equipo Heroico anunció la llegada de Craviotto y le dio la bienvenida al argentino, a quien eligió, entre otras cosas, por "su experiencia, liderazgo y resultados". De hecho, teniendo en cuenta que el objetivo de Real Cartagena es ascender, parece que se trató de una decisión acertada.
El palmarés de Néstor Craviotto, nuevo entrenador de Real Cartagena
Además de ser campeón de la segunda división con Deportivo Pereira en 2019, llevó al ascenso a Atlético Huila en 2022. El entrenador argentino luchará por llevar una vez más a un equipo a la primera división del fútbol colombiano.
En su experiencia como director técnico, Néstor Craviotto dirigió a Estudiantes de La Plata (ARG), Unión de Santa Fe (ARG), Chacarita Juniors (ARG), Emelec (ECU), Belgrano de Córdoba (ARG), San Martín de San Juan (ARG), Sportivo Belgrano (ARG), Unión La Calera (CHI), The Strongest (BOL), Atlético Huila, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga.
🔰 BIENVENIDO PROFE NESTOR CR🅰️VIOTTO 🔰— Real Cartagena (@RealCartagena) August 22, 2025
Real Cartagena se complace en anunciar la vinculación del entrenador argentino, Néstor Craviotto, como nuevo director técnico del club.
El profe Craviotto cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, habiendo dirigido… pic.twitter.com/DtChRW2vj1
