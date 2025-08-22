Real Cartagena anunció a su nuevo técnico; ya fue campeón en Colombia

Real Cartagena fue uno de los equipos que se quedó sin director técnico durante este segundo semestre de 2025, pues recientemente Martín Cardetti fue destituido de su cargo, y a partir de allí la dirigencia junto al alcalde de la ciudad inició la búsqueda de su remplazo.

Inicialmente los esfuerzos iban dirigidos a que fuera Hernán Torres el nuevo técnico de Real Cartagena, e incluso el alcalde Dumek Turbay dialogó con el ibaguereño, a quien comprometió públicamente -en buenos términos- para llegar, pero finalmente el DT se decantó por una oferta de Millonarios, aunque aún no ha sido oficializado.

En ese caso, el club tuvo que mirar alternativas para la dirección técnica, y luego de recibir un 'no' de Jorge Luis Pinto y estudiar a Alexis Henríquez, en la noche del jueves 21 de agosto se hizo oficial al nuevo entrenador de Real Cartagena.

¿Quién es el nuevo técnico de Real Cartagena?

Finalmente Néstor Craviotto fue anunciado como nuevo director técnico de Real Cartagena, pues el argentino se acogió a las condiciones y cumplió con ciertos requerimientos que realizó la dirigencia del club y el actual alcalde de la ciudad.