Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 19:23
Torneo BetPlay 2025-II: resultados y posiciones - fecha 5 de cuadrangulares
Solo dos equipos tienen chance de avanzar a la final en el cuadrangular B.
Este jueves 20 de noviembre se llevaron a cabo los partidos de la fecha 5 en el cuadrangular B del Torneo BetPlay 2025-II, compromisos que dejaron a un equipo bien encaminado para disputar la final del certamen.
El duelo que abrió la jornada en la Segunda División del fútbol colombiano fue protagonizado por el Real Cundinamarca y el conjunto de Boca Juniors de Cali, partido que terminó 1-0 a favor del equipo ‘Cundi’, que obtuvo su tercer triunfo en estos cuadrangulares y se alza como candidato a ser finalista.
Lea también: Atlético Huila ya NO jugaría en Yumbo
En otras noticias: así se jugará el repechaje al Mundial 2026
Por otro lado, el equipo que había ganado la ventaja deportiva tras quedar segundo en la fase de todos contra todos, Boyacá Patriotas, enfrentaba en condición de visitante al Real Cartagena, conjunto ’heroico’ que buscaba sumar su segundo triunfo en estos cuadrangulares y no quitarle pisada al Real Cundinamarca.
Pues bien, el equipo boyacense sorprendió y abrió el marcador al miunuto 16 gracias a un gol de Brayan Fernández, anotación que dejó al Real Cartagena en jaque y buscando con insistencia el empate, algo que finalmente no lograría concretar pese a varias opciones de peligro que generaron.
Tabla de posiciones en el cuadrangular B tras la fecha 5 – Torneo BetPlay
Con los resultados de esta jornada, el Real Cartagena y también Boca Juniors de Cali se quedan sin opciones de llegar a la final del certamen, mientras que el Real Cundinamarca disputará en la sexta fecha el liderato del cuadrangular B contra el equipo de Patriotas, duelo que se llevará a cabo en Boyacá.
1. Real Cundinamarca | 10 puntos (+2 en diferencia de gol)
2. Patriotas | 7 puntos (0 en diferencia de gol)
3. Real Cartagena | 6 puntos (0 en diferencia de gol)
4. Boca Juniors de Cali | 4 puntos (-2 en diferencia de gol)
Fuente
Antena 2