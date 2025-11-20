Torneo BetPlay 2025-II: resultados y posiciones - fecha 5 de cuadrangulares

Este jueves 20 de noviembre se llevaron a cabo los partidos de la fecha 5 en el cuadrangular B del Torneo BetPlay 2025-II, compromisos que dejaron a un equipo bien encaminado para disputar la final del certamen.

El duelo que abrió la jornada en la Segunda División del fútbol colombiano fue protagonizado por el Real Cundinamarca y el conjunto de Boca Juniors de Cali, partido que terminó 1-0 a favor del equipo ‘Cundi’, que obtuvo su tercer triunfo en estos cuadrangulares y se alza como candidato a ser finalista.

Lea también: Atlético Huila ya NO jugaría en Yumbo