Real Cartagena presentó oficialmente a un técnico 'top' para 2026

Real Cartagena oficializó este jueves la llegada de un entrenador de gran perfil para liderar su proyecto deportivo en 2026. Es Álvaro Hernández, técnico que viene de lograr el ascenso con Jaguares y de firmar una temporada histórica en el Torneo Betplay, donde su equipo fue el mejor del año.

La campaña que hizo Álvaro Hernández en Jaguares

Hernández llega a la Heroica luego de una campaña sobresaliente con el club cordobés, al que condujo a un rendimiento notable: 29 victorias, diez empates y solo siete derrotas en 46 partidos, para un total de 97 puntos en 2025. Un registro que lo consolidó como uno de los entrenadores más destacados del país en el último año.

Su arribo se produce en medio de los cambios estructurales que atraviesa Real Cartagena tras quedar eliminado en los cuadrangulares y ver frustrado su objetivo de ascender a primera división. El golpe deportivo obligó al club a replantear toda su planeación.

Lo primero fue la confirmación oficial del retiro del apoyo económico de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, lo que significó un ajuste drástico en el modelo de gestión y financiación para 2026.