Real Cartagena presentó oficialmente a un técnico 'top' para 2026

Los Heroicos lucharán nuevamente en 2026 por el ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

Real Cartagena oficializó este jueves la llegada de un entrenador de gran perfil para liderar su proyecto deportivo en 2026. Es Álvaro Hernández, técnico que viene de lograr el ascenso con Jaguares y de firmar una temporada histórica en el Torneo Betplay, donde su equipo fue el mejor del año.

La campaña que hizo Álvaro Hernández en Jaguares

Hernández llega a la Heroica luego de una campaña sobresaliente con el club cordobés, al que condujo a un rendimiento notable: 29 victorias, diez empates y solo siete derrotas en 46 partidos, para un total de 97 puntos en 2025. Un registro que lo consolidó como uno de los entrenadores más destacados del país en el último año.

Su arribo se produce en medio de los cambios estructurales que atraviesa Real Cartagena tras quedar eliminado en los cuadrangulares y ver frustrado su objetivo de ascender a primera división. El golpe deportivo obligó al club a replantear toda su planeación.

Lo primero fue la confirmación oficial del retiro del apoyo económico de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, lo que significó un ajuste drástico en el modelo de gestión y financiación para 2026.

Posteriormente, la institución anunció la salida del entrenador Néstor Craviotto, quien había estado al frente del proyecto pero no logró llevar al equipo al anhelado ascenso.

Ante ese escenario, Real Cartagena decidió apostar por un DT con resultados comprobados en el Torneo Betplay. Hernández, de 52 años, no llegó a un acuerdo para renovar con Jaguares y quedó libre para negociar su llegada al club cartagenero.

La trayectoria de Álvaro Hernández

El vallecaucano cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano, con pasos por Deportivo Rionegro, Leones, Cortuluá, Unión Magdalena y Cúcuta Deportivo, además de su exitoso ciclo reciente con Jaguares.

La misión ahora será construir un equipo competitivo pese a las limitaciones económicas que puedan existir, y devolverle a Real Cartagena la ilusión del ascenso en 2026.

