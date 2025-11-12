Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 20:47
Real Cartagena - Real Cundinamarca se suspendió por actos violentos
El partido se disputa en el estadio Jaime Morón León.
Este miércoles 12 de noviembre se adelantaba el partido entre Real Cartagena y Real Cundinamarca por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II, pero este tuvo que ser detenido forzadamente.
Un sector de la hinchada de Real Cartagena trató de invadir la cancha del estadio Jaime Morón, razón suficiente para que el cuerpo técnico decidiera suspender el partido, apenas a unos minutos para la terminación del segundo tiempo.
Los hinchas que saltaron a la cancha habrían sido impulsados por el bajo rendimiento de su equipo, pues a esa altura el partido estaba 0-0 y de momento el Real Cartagena estaría frustrando su posibilidad de ascender.
Desde hace algunas temporadas la dirigencia del equipo, apoyada por la Alcaldía de Cartagena ha hecho una inversión económica superlativa -para la segunda división- pero el ascenso no se ha dado.
El juego se suspendió sobre el minuto 89, y pese a que el juez central del partido pudo terminarlo por falta de garantías, decidió darle continuidad luego de casi media hora de espera.
Una vez el partido llegó al minuto 90, se confirmó que habría ocho minutos de adición, y el juego continuó con normalidad. Aun así, no hubo mayores acciones de gol y se cerró con un Cartagena 0-0 Cundinamarca.
En ese orden de ideas, Real Cundinamarca llegó a siete puntos y se mantiene en el primer lugar del cuadrangular B, mientras que Real Cartagena es tercero con tres unidades y debe apuntarle a ganar en Bogotá la próxima fecha para seguir con vida.
