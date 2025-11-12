Real Cartagena - Real Cundinamarca se suspendió por actos violentos

Este miércoles 12 de noviembre se adelantaba el partido entre Real Cartagena y Real Cundinamarca por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II, pero este tuvo que ser detenido forzadamente.

Un sector de la hinchada de Real Cartagena trató de invadir la cancha del estadio Jaime Morón, razón suficiente para que el cuerpo técnico decidiera suspender el partido, apenas a unos minutos para la terminación del segundo tiempo.

Los hinchas que saltaron a la cancha habrían sido impulsados por el bajo rendimiento de su equipo, pues a esa altura el partido estaba 0-0 y de momento el Real Cartagena estaría frustrando su posibilidad de ascender.

Desde hace algunas temporadas la dirigencia del equipo, apoyada por la Alcaldía de Cartagena ha hecho una inversión económica superlativa -para la segunda división- pero el ascenso no se ha dado.